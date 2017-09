Das Online-Geschäft hat sich zur Wachstumslokomotive bei der Media-Saturn-Muttergesellschaft Ceconomy entwickelt. Da ist es nur logisch, dass Media Markt und Saturn ab 1. September 2018 eine Ausbildung zum Kaufmann bzw. zur Kauffrau im E-Commerce anbiete.

Schließlich sind Handelsexperten, die sich im stationären Handel genauso sicher wie im Bereich E-Commerce bewegen, gefragter denn je. Was bisher jedoch fehlte, war ein klares Berufsbild. Das ändert sich nun: Ab Sommer 2018 wird in Deutschland erstmals die Ausbildung zum/zur Kaufmann/-frau im E-Commerce angeboten. Federführend wurde diese vom Handelsverband Deutschland (HDE) sowie von großen Saturn startet Virtual Reality OnlineshopAusbildungsberufs und wird ab September 2018 an seinem Hauptsitz in Ingolstadt junge Menschen zu angehenden Kaufleuten im E-Commerce ausbilden.

Wichtige Rolle von Digital-Spezialisten

"Der Erfolg von Media Markt und Saturn hängt zum größten Teil von gut ausgebildeten und hoch motivierten Mitarbeitern ab. Gerade die Förderung junger Menschen betrachten wir als Investition in die Zukunft. Dabei möchten wir unseren Nachwuchskräften eine langfristige Perspektive und Ausbildungsplätze anbieten, die zukunftsweisend sind", sagt Birgit Popp, Bereichsleiterin Personal- und Organisationsentwicklung bei Media-Saturn.

Die Voraussetzung für den neuen, dreijährigen Ausbildungsberuf bei Media-Saturn - ist mittlere Reife oder Abitur. Gesucht werden kommunikative und motivierte Teamplayer mit Interesse an technischen Produkten und digitalen Innovationen. Während ihrer Ausbildung lernen die angehenden Kaufleute sukzessive die unterschiedlichen Bereiche innerhalb der E-Commerce-Gesellschaften von Media Markt und Saturn Deutschland kennen.

Zu ihren Aufgaben gehören u.a. die Mitarbeit an innovativen Online-Projekten, die Unterstützung im Bereich Social Media und Kundenkommunikation sowie die Analyse von Marketingaktionen. "Dieser neue Ausbildungsberuf ist nicht nur inhaltlich spannend und abwechslungsreich, sondern aufgrund des steigenden Wachstums im Online-Handel äußerst attraktiv und zukunftssicher", erklärt Birgit Popp. Interessierte können sich ab sofort bewerben - natürlich digital in der Jobbörse von Media-Saturn. (rw)