MediaMarktSaturn Deutschland forciert den Ausbau seines strategisch wichtigsten Wachstumssegments Services & Solutions: Ab sofort bieten die beiden Elektronikhändler MediaMarkt und Saturn ein verbessertes Portfolio im Bereich der Garantieverlängerungs- und Versicherungsleistungen für nahezu alle neu gekauften Elektronikgeräte. Je nach Produktkategorie und gewählter Garantie- oder Schutzleistung sind Laufzeiten von bis zu fünf Jahren möglich, die pauschal für einen festen Zeitraum oder alternativ als Abomodelle mit monatlichen Raten mit flexibler Laufzeit abgeschlossen werden. Bei einigen Abomodellen bieten MediaMarkt und Saturn ihren Kunden zudem bei Schadensfreiheit über die gesamte Laufzeit eine Beitragsrückerstattung am Ende der Laufzeit.

Die neue PlusGarantie sowie der PlusSchutz für mobile Elektronikgeräte werden in Zusammenarbeit mit den Produktversicherungsspezialisten Aqilo angeboten, der dazu mit der Zurich Versicherung kooperiert. Partner bei den PlusSchutz-Produkten für Smartphones ist SquareTrade, ein führender Service-Anbieter im Bereich Versicherungslösungen für Mobiltelefone. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit starken Partnern in diesem Wachstumssegment. Wir werden hier unsere ganze Expertise als einer der führenden Versicherer in Deutschland einbringen und mit hoher Kundenorientierung überzeugen", erklärt Carsten Schildknecht, Vorstandsvorsitzender der Zurich Gruppe Deutschland.

Mit Service beim Kunden punkten

MediaMarktSaturn Deutschland will mit seinen neuen Garantie- und Versicherungs-dienstleistungen weitere Mehrwerte für seine bieten Kunden und die Produktpalette und Wertschöpfung seiner Serviceangebote stärken. Florian Gietl, CEO von MediaMarktSaturn Deutschland, erklärt: "Mit unserem neuen Garantie- und Versicherungsportfolio setzen wir dort an, wo gesetzliche Gewährleistung oder freiwillige Herstellergarantien enden. Dank der Kooperation mit Aqilo und Zurich sowie SquareTrade haben wir unsere Dienstleistungen in diesem Bereich noch transparenter und flexibler gestaltet. So können wir nun bestmöglich auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen. Gleichzeitig stärken wir unseren strategisch wichtigsten Wachstumsbereich Services und Solutions und bauen diesen nachhaltig weiter aus."

Besonders für mobile Geräte wie Notebooks, Kameras, Smartphones & Co. sind die PlusSchutz-Versicherungen ausgelegt. Diese decken Schäden durch Bruch, Sturz, Fall, Brand, Blitzschlag, Sand, Wasser und Feuchtigkeit sowie Verschleiß und Abnutzung der Original-Akkus ab. Defekte Geräte werden entweder repariert oder durch wiederaufgearbeitete Modelle ersetzt. Optional ist eine Absicherung gegen Diebstahl wählbar. Bei Smartphones erhält der Kunde zudem eine kostenfreie Displayschutzfolie aus Glas sowie deren Aufbringung. Im Schadensfall bietet der Versicherungspartner SquareTrade bei Smartphones den Kunden besonders schnelle Hilfe an: So können diese die Sofortreparatur im nächst gelegenen MediaMarkt oder Saturn-Markt kostenlos in Anspruch nehmen. Alternativ holt SquareTrade das Smartphone beim Kunden ab und repariert es innerhalb von 48 Stunden. Oder der Kunde lässt sich über Nacht ein Austauschgerät zuschicken - und das an eine Adresse seiner Wahl, egal wo in Europa.