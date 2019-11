Er ist ein Tag für feierfreudige Singles, aber auch eines der größten Shopping-Vergnügen weltweit: Der Singles' Day am 11. November. Anders als Black Friday und Cyber Monday ist das Shopping-Event in Deutschland noch nicht so etabliert. Um das zu ändern haben in diesem Jahr auch Media Markt und Saturn mit aufmerksamkeitsstarken Angeboten am Singles Day teilgenommen. Ziel ist es, einen möglichst frühen Einstieg in das Jahresendgeschäft zu finden.

Während der Singles' Day bislang als reines Onlineshopping-Vergnügen gefeiert wurde, gab es in diesem Jahr auch in allen Media Märkten vor Ort attraktive Schnäppchen: Passend zum Datum lockt Media Markt mit 11 Knaller-Angeboten - online gab es zudem zusätzlich noch weitere exklusive Angebote. Los ging die Party im Media Markt Onlineshop bereits am Samstag, den 9. November, ab 20 Uhr; am Montag, den 11. November, um 23:59 Uhr ist dann Schluss. In den Märkten läuft der Shopping-Spaß zum Singles' Day am Montag, den 11. November, sowie in allen Märkten mit verkaufsoffenem Sonntag auch bereits am Sonntag, den 10. November. Im Gepäck hat der Elektronikhändler eine ganze Reihe an Top-Produkten zu Hammer-Preisen, darunter Smartphones, Fernseher oder auch Waschmaschinen.

Wichtiges Weihnachtsgeschäft

Bei Saturn stand der Singles Day unter dem Motto "Denk an dich! Schenk an dich!". Auch hier gab es die Angebote sowohl im Onlineshop als auch in allen Saturn-Märkten in Deutschland. Der Zeitraum für die Angebote war dabei gleich gewählt wie bei der Schwestermarke Media Markt.

Für Media-Saturn, dass sich weiterhin im Sanierungsmodus befindet, wird der Verlauf des diesjährigen Weihnachtsgeschäft große Bedeutung haben. Mit einer auf allen Kanälen gespielten, aufmerksamkeitsstarken Werbekampagne sorgt der Retailer bereits für Aufsehen - auch deshalb weil Media Markt und Saturn erstmals mit einer gemeinsamen Markenkampagne ins Weihnachtsgeschäft gehen. Dabei hatte sich der Handelskonzern bisher stets bemüht, die beiden Markenauftritte voneinander abzugrenzen. Bei Beobachtern stellt sich die Frage, ob Media-Saturn damit bereits den Abschied von der Zweimarken-Strategie vorbereitet.