Von April bis September 2019 hat Media-Saturn im Rahmen eines Pilotprojekts in 67 spanischen Media Märkten den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) zur Optimierung des Category Managements erfolgreich getestet. Die appgestützte Lösung wurde zusammen mit dem Startup CB4 entwickelt und liefert detaillierte Analysen über Lagerbestände. Wöchentlich erhalten die Nutzer fünf bis zehn konkrete Handlungsempfehlungen über eine App, mit denen das jeweilige Sortiment zusätzlich optimiert werden kann.

Dabei analysiert der Algorithmus von CB4 die Nachfragemuster der Verbraucher und setzt diese in Korrelation zu den Verkäufen einzelner Produkte in den Märkten. Auf diese Weise identifiziert er Produkte mit hoher lokaler Verbrauchernachfrage und prognostiziert den Verkauf. Wenn ein Markt die prognostizierte Menge nicht erreicht, identifiziert die Software durch maschinelles Lernen die Ursache und unterbreitet konkrete Lösungsvorschläge. Anhand des Erfolgs ihrer Umsetzung optimieren sich der Algorithmus und seine Empfehlungen kontinuierlich selbst.

Vierte Award-Auszeichnung für Media-Saturn

Mit dem KI-Pilotprojekt überzeugten Media-Saturn und CB4 nun auch die Jury des Retail Technology Award (reta) des EHI Retail Institute. Das Projekt wurde in der Kategorie Best Enterprise Solution ausgezeichnet - für Media-Saturn der nunmehr vierte reta Award. Zuvor wurde der Retailer bereits 2017 für Paul, den fahrenden Assistenzroboter von Saturn, und 2018 für die Saturn Augmented-Reality-Anwendung "HoloTour mit Paula" jeweils in der Kategorie "Best Customer Experience" prämiert sowie für den kassenlosen Pilot-Markt "Saturn Express" in Innsbruck.

"Die Kooperation mit dem Startup CB4 beweist einmal mehr die Innovationskraft, die von Jungunternehmen ausgeht. Gemeinsam mit dem Team von CB4 ist es uns gelungen, deutliche Verbesserungen im Category Management in den teilnehmenden Märkten vorzunehmen. Umso mehr freut es uns, dass das Ergebnis nicht nur uns begeistert, sondern auch die Jury des Retail Technology Award auf ganzer Linie überzeugen konnte", erklärt Sonja Moosburger, Geschäftsführerin der Innovationseinheit MediaMarktSaturn N3XT. "Dank solcher Pilotprojekte können wir die Technologien von morgen bereits heute auf eine spätere Umsetzung testen. So planen wir aktuell den Rollout von CB4 bei MediaMarktSaturn in ausgewählten Ländern."