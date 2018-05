Johannes Wechsler (37) wird zum 1. Juli 2018 in die Geschäftsführung der MediaMarktSaturn IT Solutions, dem Technologie-Kompetenzzentrum der Unternehmensgruppe, eintreten. Hier wird er die Infrastructure und Operations der gruppenweiten Retail- und Commerce-Plattform sowie die IT aller Landesgesellschaften verantworten. Johannes Wechsler wechselt in diese Position aus seiner Funktion als Chief Information Officer (CIO) der ProSiebenSat.1 Media SE, nachdem er viele Jahre in der Beratung große IT-Projekte für internationale Firmen verantwortet hat. Er ergänzt die Geschäftsführung der MediaMarktSaturn IT Solutions um Atul Bhardwaj, Chief Technology Officer (CTO) von MediaMarktSaturn sowie Orhan Olgun und Thomas Gawron.

Mit der Personalie stärkt Media-Saturn weiter seine Inhouse-IT-Kompetenz. Nach dem Weggang von CIO Ricardo Diaz-Rohr hatte im Juli 2017 der McKinsey-Berater Karel Dörner kommissarisch die Rolle des CTO bei dem Retailer übernommen. Mitte April wurde im Zuge einer größeren Personal-Rochade bei Media-Saturn nun mit Atul Bhardwaj eine neue feste Besetzung für die Position präsentiert. Für Media-Saturn, das der Bedeutung von Kundendatenmanagement und Backendprozessen eine immer größere Rolle einräumt, ist die IT-Verantwortung von großer strategischer Bedeutung.

Auf dem Weg zu einem technologiegetriebenen Handelsunternehmen

"Mit Johannes Wechsler haben wir einen Kollegen für MediaMarktSaturn gewonnen, der über eine umfassende IT-Erfahrung in Management- und Beratungsfunktionen in digitalen Transformationsprozessen verfügt", erklärt Atul Bhardwaj, CTO der MediaMarktSaturn Retail Group und CEO der MediaMarktSaturn IT Solutions. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit einem ausgewiesenen Spezialisten, von dessen Know-how wir uns wichtige Impulse und eine erfolgreiche Gestaltung unseres Wandels von einem klassischen Handelsunternehmen hin zu einem digitalen und technologiegetriebenen Unternehmen erwarten."

"MediaMarktSaturn befindet sich auf dem spannenden Weg zu einem technologiegetriebenen Handelsunternehmen", ergänzt der 37-jährige Johannes Wechsler. "Ich freue mich darauf, diesen Weg zusammen mit meinen neuen Kollegen aktiv mitzugestalten und die IT als Partner der verschiedenen Geschäftseinheiten weiter zu entwickeln und konsequent auf diese Anforderungen auszurichten", kommentiert der Neuzugang bei Media-Saturn seine künftige Funktion.

