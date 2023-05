2007 in München gegründet - betreut MentIQ über 270 Kunden im Enterprise-Bereich und im gehobenen Mittelstand, zum Beispiel Daimler, Linde Enginering, die Nürnberg Messe GmbH und die Hessische Zentrale für Datenverarbeitung. MentIQ konzipiert und integriert Lösungen zum effizienten Datenmanagement. Das Service-Spektrum erstreckt sich von der Beratung der Kunden über den Vertrieb und die Implementierung entsprechender Systeme zum Speichern, Sichern und Aufbewahren von Daten, auch Lösungen gegen Ransomware gehören dazu. Derzeit beschäftigt der IT-Dienstleister 26 Mitarbeiter, die 2022 über 30 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet haben. Ein Drittel davon wurde mit Managed Services erzielt, die rund die Hälfte zum Ertrag beitragen.

Mit der Akquise von MentIQ ergänzt die Medialine Group ihr Portfolio im Bereich Datenmanagement, Storage, Data Protection und Cyber Recovery. Medialine-Gründer und -CEO Martin Hörhammer betont die Synergien: "Exponentielles Datenwachstum erfordert ein Umdenken im Datenmanagement und bei Cyber-Recovery-Lösungen. Nun können sich unsere Kunden auf noch leistungsfähigere Managed Service-Angebote in diesem Bereich freuen."

» ChannelPartner Kongress 2023 Auf dem ChannelPartner Kongress am 6. und 7. September 2023 in Düsseldorf werden IT-Dienstleister, Systemhäuser, Service Provider und Technologieanbieter ihre Erfahrungen und Impulse teilen und gemeinsam Lösungswege skizzieren, inklusive einem Ausblick auf die künftige Marktentwicklung über 2023 hinaus. Weiteres Highlight ist die Auszeichnung der "Besten IT-Dienstleister 2023".

Mehr Infos hier!

MentIQ-Geschäftsführe Günter Maier hat einen starken Partner gesucht, um die Zukunftsfähigkeit und das Wachstum seines Unternehmens langfristig zu sichern. Mit der der Medialine Group hat er ihn offenbar gefunden: "Der Zusammenschluss mit Medialine bietet für uns ideale Möglichkeiten, unser Angebot auszubauen. Mit dem Zusammenschluss erweitern wir unsere Fähigkeiten in wichtigen Segmenten wie Managed Services oder VMware. Während sich der Markt ständig verändert, können wir so unsere Werte erhalten und gleichzeitig unsere Wettbewerbsfähigkeit deutlich erhöhen." MentIQ-Kunden sollen so zukünftig von den Medialine-Kompetenzen als Managed Service Provider und Security-Spezialist profitieren. "Und wir bleiben in einem Inhaber-geführten Unternehmen", betont Maier.

Für die Medialine Group ist die Akquise von MentIQ auch herstellerseitig ein wichtiger Meilenstein: So ist die Unternehmensgruppe eigener Aussage zur Folge ab sofort Deutschlands stärkster Dell-Partner im Bereich Data Protection und gehört in Dells Server-Segment zu den Top-3-Partnern in Deutschland. Außerdem gewinnt Medialine mit MentIQ neue Partnerschaften zu Lieferanten wie Pure Storage, Cloudian und Avepoint.

MentIQ verbleibt längerfristig eigenständig unter der operativen Geschäftsführung des Firmengründers Günter Maier, während der Co-Gesellschafter Dietmar Ulrich mit der Übergabe seiner Anteile an Medialine seine Nachfolge bei MentIQ einleitet und dem Unternehmen noch mindestens bis Jahresende beratend zur Seite stehen wird. Der 60-Jährige freut sich, seine MentIQ-Anteile in jüngere Hände übergeben zu können.



Mehr zu Medialine:

Cyberdyne übernommen (2023)

Kölner Systemhaus GID akquiriert (2023)

Bordonaro IT gekauft (2022

IT-On-net übernomme (2020)

Insolvente itk Group akquiriert (2013)

Bester MSP 2020