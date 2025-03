Markus Klingspor hat die Thinking Objects GmbH 1994 in Stuttgart gegründet und ist dort immer noch als Geschäftsführer tätig. Seit 2019 hat er auch einen jüngeren Co-Geschäftsführer, Adrian Woizik, der bereits seit 2005 im Unternehmen tätig ist.

Mit 86 Mitarbeitern, davon 70 mit technischem Hintergrund, versorgt Thinking Objects mittelständische Kunden mit aus unterschiedlichen Branchen, vom produzierenden Gewerbe über Gesundheitswesen bis hin zum Finanzdienstleister, mit Cyber-Security-Dienstleistungen. Mittlerweile tut dies der IT-Dienstleister vorwiegend in Form von Managed Security Services.

