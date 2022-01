Damit gewinnt das überregional agierende Systemhaus aus Bas Sobernheim/Pfalz einen absoluten Microsoft Azure-Experten hinzu. Hier sah Medialine-Chef Martin Hörhammer nämlich einen Nachholbedarf für sein Unternehmen. Damit ergänze man sehr gut die eigene Multi-Cloud-Landschaft, das derzeit vor allem auf der Dell/VMware-Infrastruktur fuße, so der Medialine-Chef.

Dino Bordonaro hat vor zwei Jahren sein eigenes Systemhaus aufgelöst, um sich ganz dem Thema Azure zu widmen. Er sehe sich als Techniker, setzt sich gerne mit der Technologie auseinander und ist gerne bei Kunden vor Ort. Doch bald schon merkte er, dass ihm die Vertriebs-Ressourcen fehlten. Deswegen traf er sich im Frühjahr 2021 dem IT-Coach und Unternehmensberater Mike Bergmann und bat ihn, einen Käufer für sein Unternehmen zu finden.

Gesagt, getan: Schon bald konnte Bergmann Bordonaro erste kaufwillige Kandidaten präsentieren. Im September 2021 hat Dino sich zum ersten Mal mit Martin Hörhammer getroffen: "Das hat sofort gepasst", erinnert sich der Pfälzer. Am 23. Dezember 2021 wurde der Kaufvertrag unterschrieben und Dino zum 1. Januar 2022 bei der Medialine Group angestellt.

Martin Hörhammer zeigt sich über diesen Neuzugang höchst erfreut: "Mit Dino und seinem Netzwerk erweitern wir unsere Beratungskompetenz im Multi-Cloud-Bereich." Dino Bordonaro ist einer der wenigen Azure Solution-Architekten in Deutschland. Seit 2019 trägt er die offizielle Auszeichnung des "Most Valuable Professional" (MVP) für Microsoft Azure - als einer von nur 26 derartig hoch ausgezeichnet Technologie-Experten deutschlandweit. Weltweit hat Microsoft rund 4.000 Azure-MVPs identifiziert, Tendenz fallend, denn diesen Titel tragen nur ganz besonders kompetente Akteure der Tech-Communities.



Medialine-COO Stefan Hörhammer ergänzt: "Mit der Bordonaro IT bekommen wir unglaublich viel Know-how im Bereich Azure Stack hinzu. Daraus erhoffen wir uns selbstverständlich auch eine Lernkurve für unser Technikteam. Die Bordonaro IT füllt unser Arsenal und bietet Expertise in einem wirklich spannenden technischen Thema, das den Nerv der Zeit voll trifft. Dazu haben wir mit Dino einen echten Typen gewonnen – jemanden, der für sein Thema brennt und der eine unglaublich gute Art hat, technisch komplexe Zusammenhänge einfach zu erklären. Das gibt uns letztendlich zusätzlich einen Qualitätsschub im Consulting."



Mehr zu Medialine:

IT-On.Net wird Teil der Gruppe

SASE integriert

Die besten mittelstädnischen Systemhäuser Deutschlands

WaaS und die Systemhäuser

Deutschlands beste MSPs