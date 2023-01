Noch im Januar 2023 hat die Medialine-Gruppe ein weiteres Kölner Systemhaus übernommen, nach GID kam nun Cyberdyne dazu. Mit den zwei Neuerwerbungen peilt Medialine für 2023 ein Umsatzziel von 170 Millionen Euro an.

1994 in Köln gegründet versteht sich Cyberdyne heute als externe IT-Abteilung mittelständischer Kunden, als ihr virtueller CIO sozusagen. Hier hat sich der Kölner IT-Dienstleister besonders als Managed Service Provider (MSP) profilieren können. Immerhin machen Managed Services 70 Prozent der Erlöse bei Cyberdyne aus. Genau dieser moderne IT-Betrieb hat bei Medialine das Interesse an der Übernahme geweckt. Man kannte sich ja schon seit Jahren aus der gemeinsamen Mitgliedschaft bei iTeam.

So kommen nun zusätzliche 50 IT-Fachleute zu Medialine hinzu, was den dortigen CEO Martin Hörhammer sehr erfreut: "Durch die Verstärkung unserer Teams wollen wir auch in Zukunft wettbewerbsfähig und innovativ voran gehen." Ralph Friederichs wird als Geschäftsführer weiterhin die Cyberdyne GmbH leiten und zusätzlich eine zentrale Funktion (Sales & Marketing) bei Medialine einnehmen.

"Durch den Zusammenschluss mit der Medialine Group sichern wir den langfristigen Innovations- und Wachstumspfad unseres Unternehmens und eröffnen unseren Mitarbeitern, Kunden und Partnern neue Perspektiven", verkündet Friederichs.

Mit der Cyberdyne-Übernahme stärkt die Medialine-Gruppe ihre Präsenz in Nordrhein-Westfalen. Für Cyberdyne erhofft sich Friederichs wiederum, Kunden außerhalb dieser Region für seine Managed Services gewinnen zu können. Gemeinsam möchte man nun zu einer relevanten Größe im deutschen Markt für IT-Dienstleistungen anwachsen.

Ferner setzt Friederichs auch auf neue Themen wie KI (Künstliche Intelligenz), die man nur gemeinsam angehen können. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist der Ursprung der Firmenbezeichnung "Cyberdyne"- das ist genau der Name der Firma "Cyberdyne Systems" aus dem Film "Terminator". Dieses fiktive Unternehmen hat die KI "Skynet" entwickelt, die im Jahre 2029 gegen die Menschen kämpft.



