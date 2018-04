Als erstes Handelsunternehmen in Deutschland bettet MediaMarktSaturn im Rahmen eines Pilotprojekts Videos der Review-Plattform Weview in den deutschen Onlineshop von MediaMarkt ein. Das Münchener Startup Weview war Teilnehmer in der ersten Runde des Media-Saturn Acceleratorprogramms Retailtech Hub; das Pilotprojekt wurde gemeinsam mit dem Onlineteam von MediaMarkt.de entwickelt und umgesetzt. Aktuell sind insbesondere bei Topseller-Produkten bereits rund 200 Kundenrezensionen in Videoform verfügbar. Durch die Vorstellung ihrer Erfahrung mit den Produkten bieten Kunden anderen Nutzern mit authentischen Bewertungen eine Orientierung für deren Kaufentscheidung.

Das Pilotprojekt ist zunächst als mehrwöchige Testphase angelegt. Anschließend werden die Erfahrungen umfassend ausgewertet und es wird über eine weitere Zusammenarbeit mit Weview entschieden. "Empfehlungsvideos stellen eine neue Dimension in der Kundenkommunikation gerade für Onlineshops dar", erklärt Thorsten Marquardt, Managing Director des Retailtech Hubs. "Kunden erhalten damit eine noch bessere Orientierung und Hilfe für ihre Kaufentscheidung. Das Projekt ist ein eindrucksvoller Beleg für die Innovationskraft, die wir uns mit der Zusammenarbeit von Startups im Retailtech Hub erschließen."

Zusätzliche Informationen zur Kaufentscheidung

Zu den Perspektiven des neuen Webshop-Features erklärt Peter Lüders, Geschäftsführer MediaMarkt Online: "Wir möchten unseren Kunden das bestmögliche Einkaufserlebnis in unserem Onlineshop bieten. Kundenrezensionen spielen dabei eine wichtige Rolle. Durch die Zusammenarbeit mit Weview können wir unseren Kunden noch mehr Informationen und Eindrücke über unsere Produkte liefern. Die Videos von Weview sind authentisch, aussagekräftig und schaffen Vertrauen. Damit tragen sie dazu bei, das Kundenerlebnis noch weiter zu verbessern."

Jakob von Egidy, Co-Founder und Geschäftsführer der Weview GmbH, ergänzt: "Wir sind überzeugt: ‚User generated Content‘ in Videoform bietet Onlineplattformen im Handel einen entscheidenden Mehrwert im Wettbewerb. Kunden werden besser informiert, wenn sie die Erfahrungen anderer Kunden mit Produkten in Videos ausführlich nachvollziehen und erleben können. Wir freuen uns über die Möglichkeit, nach der Teilnahme am Retailtech Hub unser Produkt erstmals mit einem großen Handelsunternehmen auf MediaMarkt.de zu realisieren." (mh)

Lesetipp: Media-Saturn unterstützt zehn neue Startups