EP und seine Fachmarktkette Medimax arbeiten bereits seit vergangenem Jahr mit der MHK Group ("Musterhaus Küchen") zusammen, nun setzt auch MediaMarktSaturn auf die Kombination von Elektronik-Retail und Küchenmöbel: In den nach Totalumbau neu eröffneten MediaMarkt Augsburg-Oberhausen ist auch ein Küchenstudio mit Showküchen von XXXLutz integriert. Dabei ist der Standort bereits der zweite Pilotmarkt, in dem die Kooperation zwischen MediaMarkt und dem Möbelraus-Riesen umgesetzt wird. Auf 300 Quadratmetern werden rund 15 Küchen in allen Preislagen ausgestellt - vom Einsteigermodell bis zum High-End-Modell. Die verbauten Elektrogeräte stammen dabei direkt aus dem Sortiment des Marktes. Interessierte erhalten bei der Küchenplanung eine ineinandergreifende Fachberatung zu Möbeln und Technik.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit XXXLutz. Mit dem integrierten Küchenstudio haben wir eine Präsentierfläche geschaffen, die unseren Kundinnen und Kunden ein Erlebnis vor Ort bietet", erklärt Marktgeschäftsführer Felix Langner. "Wir setzen Küchen und topaktuelle Elektrogeräte lebensnah in Szene und können Highlight-Produkte und Neuheiten in allen Farben zeigen. Hinzu kommt, dass die Besucherinnen und Besucher von einer umfassenden Beratung profitieren." In der neuen Küchenwelt sind permanent Einrichtungsexperten von XXXLutz als Ansprechpartner vor Ort verfügbar. Gleichzeitig ist bei der individuellen Küchenplanung eine tiefgehende Beratung rund um die passenden Elektrogroßgeräte durch die MediaMarkt Fachberater möglich. Kundinnen und Kunden haben darüber hinaus nicht nur Zugriff auf die ausgestellten Küchen, sondern profitieren vom gesamten Küchensortiment von XXXLutz in Kombination mit der gewohnt großen Auswahl von Großgeräten des Elektrohändlers Nummer Eins. "Auch auf regelmäßigen Events können Kundinnen und Kunden unsere Produkte live in der Küche erleben", so der Geschäftsführer.

Neues Ladendesign mit Service-Schwerpunkt

Nicht nur das Küchenstudio setzt in dem umgebauten MediaMarkt Akzente, auch das neue Ladendesign auf der rund 3.000 Quadratmeter großen Verkaufsfläche wirkt hell und freundlich, hochmodern und aufgeräumt - alles konzentriert sich auf die ausgestellten Produkte. Gleichzeitig wurden die Vorführmöglichkeiten optimiert. "Unser Motto heißt: Anschauen, Anfassen, Ausprobieren - dazu eine umfassende Beratung und top Service", sagt Felix Langner. Um den Kundinnen und Kunden das beste Einkaufserlebnis bieten zu können, wurde am Service-Portfolio nochmals ordentlich geschraubt.

Dazu zählen unter anderem die sogenannten Experience Zonen. "Hier laden wir unsere Besucherinnen und Besucher zum Ausprobieren verschiedener innovativer Produkte ein", erläutert Felix Langner. "Die Themen wechseln regelmäßig, sodass man immer wieder neue Technik-Trends kennenlernen kann." Zum Start werden die Themenschwerpunkte auf Gaming und Küchenkleingeräte gesetzt. In der Gaming-Zone locken voll ausgestattete Gaming-Plätze mit Screens, Controller und VR-Brillen sowie ein Racing Seat. Im Wohlfühl-Gaming-Stuhl hat man die Möglichkeit, die neuesten Spiele sofort live auszuprobieren. In der Küchen-Zone dreht sich vom Tischgrill über Heißluftfritteusen bis hin zum Crêpe-Maker alles um praktische Haushaltshelfer in Aktion. Zudem gibt es in dem Markt eine neu gestaltete Kaffeewelt, in deren Mittelpunkt eine Barista-Bar installiert wurde, an der man sich frisch zubereitete Kaffeespezialitäten servieren lassen kann. Mit seiner Vielfalt an Kaffeevollautomaten, Kapselmaschinen und Zubehör sowie exzellenten Kaffeesorten will sich der MediaMarkt Augsburg-Oberhausen auch als Erlebniswelt für Kaffeegenießer empfehlen.