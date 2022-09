MediaMarktSaturn hat gemeinsam mit seiner neuen Lead-Kreativ-Agentur Saatchi & Saatchi ein internationales Kampagnenkonzept für seine Marke MediaMarkt entwickelt. Ausgerollt wird es erstmals unternehmensweit in allen 13 Ländern, in denen MediaMarkt aktiv ist. Die Kampagne basiert auf einem neuen Brand Purpose und ist damit geprägt von der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens, bei der das Kundenerlebnis und die persönliche Beratung im Mittelpunkt stehen. Herzstück und verbindendes Element der Kampagne ist der Claim "Let's go!", der die gesamte Kommunikation über alle Kanäle hinweg miteinander verzahnt. In Deutschland startet die Kampagne am 1. Oktober 2022.

"MediaMarkt is back! Es ist Zeit, die Stärke der Marke wieder zu nutzen", erklärt Michael Schuld, Chief Commercial & Marketing Officer der MediaMarktSaturn Retail Group. "Wir wollen unseren Kunden Erlebnisse bieten und Technik auf besondere Art und Weise erfahrbar machen. Unser Claim 'Let's go!' steht für die Kraft, die entsteht, wenn man Dinge gemeinsam anpackt. Wenn man einfach einmal loslegt. Sich traut, macht." Im Zentrum der Kampagne stehen Menschen in all ihrer Vielfalt, die auf ihrer Reise durch die Welt der Technik mitgenommen werden. "'Let's go!' ist eine Einladung an unsere Kunden, Technik und auch die Begeisterung dafür wieder neu zu entdecken. 'Let's go!' steht für all die Möglichkeiten, die Technik den Menschen bietet, und für die Erlebnisse, die wir unseren Kunden durch persönliche Beratung und passende Serviceleistungen ermöglichen. Als kompetenter Partner bieten wir unseren Kunden Orientierung, und zwar auf allen Kanälen. Im Markt vor Ort genauso wie online", sagt Michael Schuld. "Wir sorgen für Teilhabe, ganz nach unserem neuen Purpose: Technik besser erleben. Für ein Leben voller Möglichkeiten."

Von Consumer Electronics zu "Experience Electronics"

MediaMarktSaturn, das einst Consumer Electronics als neue Kategorie mit etabliert hat, will diese Kategorie im Zuge seiner strategischen Weiterentwicklung jetzt neu definieren: Mit dem Begriff "Experience Electronics" beschreibt MediaMarktSaturn seine Neupositionierung - und zugleich das Leistungsspektrum für seine Kunden. Sie können bei MediaMarktSaturn Produkte anfassen, ausprobieren und kennenlernen, also im wahrsten Sinne des Wortes erleben. Technik wird so zu einem aufregenden, positiven Abenteuer auf der gesamten Customer Journey - vom Testen vor Ort bis hin zur optimalen Einrichtung zuhause. "Unser Ziel ist es, Technik für alle zugänglich zu machen und das Beste aus Technik herauszuholen. Mit den richtigen Inhalten, der richtigen Beratung und dem richtigen Service. Genau das zeigt auch unsere neue Markenkampagne", erläutert Michael Schuld.

Im Einklang mit dem neuen Markenauftritt steht künftig auch das Employer Branding des Unternehmens. Unter dem Claim "Let's go!" startet MediaMarktSaturn im Oktober erstmals eine international einheitliche Employer Branding-Kampagne. Sie wird ebenfalls schrittweise in allen 13 europäischen Ländern, in denen das Unternehmen aktiv ist, ausgerollt. Den Anfang macht Deutschland. Im Mittelpunkt der crossmedialen Kampagne stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie stehen für die Vielfalt im Unternehmen und vermitteln zugleich die Bandbreite der einzelnen Berufsbilder. Vor allem zeigen sie, was MediaMarktSaturn ausmacht: Teamgeist, Kundenorientierung und die Begeisterung für Technik. "Mit dieser Employer Branding Kampagne schaffen wir erstmals einen internationalen Arbeitgeber-Markenauftritt. Damit wollen wir die Menschen begeistern, gemeinsam mit uns die erfolgreiche Zukunft eines tollen Unternehmens zu gestalten", sagt Iris Prüfer, Chief Human Resources Officer der Unternehmensgruppe.