Dass MediaMarktSaturn sein City-Store-Format MediaMarkt Smart nach Spanien und Italien auch in Deutschland an den Start bringen will, hatte Geschäftsführer Hubert Kluske bereits vor einigen Wochen im ChannelPartner-Interview angekündigt. Nun stellte der Manager das stationäre Kleinformat in München vor - an einem von fünf ehemaligen Gravis-Standorten, die nun als Smart Store neu belebt werden. Neben der Filiale im Münchner Tal gibt es MediaMarkt Smart ab 14. November 2024 auch am Leipziger Neumarkt, in der Heidelberger Hauptstraße, der Kölner Ehrenstraße sowie ab Anfang Dezember auch in der Grindelallee in Hamburg-Rotherbaum. Die Münchner Filiale liegt mit einer Fläche von 227 Quadratmetern genau zwischen dem kleinsten Store in Heidelberg (180 Quadratmeter) sowie dem größten Smart Store in Hamburg (400 Quadratmeter).

"Dass wir große Flächen können, das ist sehr klar. Nun treten wir den Beweis an, dass wir auch kleine Formate beherrschen", erklärte Hubert Kluske zur Eröffnung des Münchner Stores. Mit dem in Deutschland neuen Format wolle MediaMarktSaturn eine urbane Zielgruppe erreichen, ÖPNV- und impulsgetriebene Kunden sowie auch Touristen. Vom Angebot her liege der Schwerpunkt auf Kleinartikeln, der Service-Vermarktung und der Abholung von Online-Bestellungen. Explizit ging Kluske beim Eröffnungsrundgang auf einen der Wettbewerber ein, dem sich MediaMarktSaturn mit dem neuen Store-Format gegenübergestellt sieht: "Uns geht es nicht wie Coolblue darum, mit der Store-Eröffnung unsere Markenbekanntheit zu steigern. Sondern mit dem neuen Nahversorger-Format wollen wir unseren Kunden zeigen, für was MediaMarktSaturn mittlerweile steht."

Store-Format soll im Betrieb weiterentwickelt werden

Geschäftsführer des Münchner Smart Stores ist Alexander Major, der bereits den MediaMarkt-Standort in München Haidhausen leitet - mit einer Fläche von rund 5.000 Quadratmeter das zweitgrößte Geschäft des Retailers in Deutschland. Er erklärte beim Store-Rundgang die Details des neuen Formats von MediaMarkt. Im Eingangsbereich werden die klassischen Frequenzbringer Smartphones, Tablets, Notebooks und Smartwatches in den Mittelpunkt gestellt, aber auch Beratungsservices zu Mobilfunk-, Internet- und Stromtarifen. Bewusst nimmt MediaMarkt Smart damit das Alleinstellungsmerkmal von typischen Netzbetreiber-Shops ins Visier. Daneben gibt es auch eine kleine gemeinsam mit Hisense umgesetzte "Smart Zone", in der ein TV-Gerät und Waschmaschinen des Herstellers präsentiert werden - Artikel, die im Smart Store zur Lieferung nach Hause bestellt werden können.

Die Sortimentsverlängerung in den MediaMarkt Onlineshop wird auch von einer großen Touchscreen-Stele symbolisiert, welche die Store-Mitarbeiter bei der Beratung unterstützen soll. Diesem Zweck dienen auch die Berater-Smartphones, mit denen sämtliche Verkaufsfunktionen bis zur Rechnungserstellung unterstützt werden. Die Ladenkasse wird von einer Abholtheke für Onlinebestellungen ergänzt, einem weiteren Schwerpunkt des Store-Formats. Die hinteren Regionen der Fläche dienen dazu, um verschiedene weitere Sortimentsbereiche zu testen. Aktuell sind dies Zubehörartikel, Kaffeeautomaten sowie beliebte Haushaltskleingeräte wie Air Fryer und elektrische Bartschneider. "Es handelt sich aber um ein lebendes Format. Wir werden beobachten, was die Kunden wollen und das Sortiment gegebenenfalls entsprechend anpassen", stellte Alexander Major klar. Wichtig ist dem Markt-Geschäftsführer zudem, wie international sein Store-Team ist: Die acht Ladenmitarbeiter sprechen insgesamt neun Sprachen und sind damit gut vorbereitet, um auch touristische Laufkundschaft aus verschiedensten Ländern zu beraten.

Seitenhieb gegen den Nachbarn Apple

Ein ebenfalls im hinteren Store-Bereich angesiedeltes Schwerpunktthema sind schließlich Service-Dienstleistungen an der sogenannten Smart Bar. Diese wird kontinuierlich von zwei Technikern betreut und ist auch für den Ankauf von Altgeräten vorgesehen. "Mit dem Vor-Ort-Service knüpfen wir auch an die Historie von Gravis an dem Standort an", erklärte MediaMarkt-Geschäftsführer Hubert Kluske. Vom Vormieter übernommen wurde zudem das "Apple Authorised Reseller"-Logo, das gleich zweierlei Zwecken dienen soll: Zum einen verdeutlicht der Smart Store damit einen Schwerpunkt auf Produkten des Herstellers aus Cupertino, mit dem auch die bisherigen Gravis-Kunden angesprochen werden. Zum anderen will man auch eine kleine Alternative zum nicht weit entfernten Münchner Apple Store bieten. "Wer bei Apple nicht warten will und bessere Preise möchte, der kann gerne zu uns kommen", so Kluske süffisant.

Der Managing Director Sales zeigte sich zuversichtlich, dass MediaMarktSaturn mit dem neuen Format auch den Geschmack des deutschen Publikums treffen wird. "Unsere Kollegen in Italien sind die Pioniere für das Format und sie haben uns mit ihren Erfahrungen dazu ermutigt, auch in Deutschland Smart Stores zu eröffnen." Wie Marktgeschäftsführer Alexander Major betonte auch Kluske des flexiblen Charakter des Store-Modells. "Wir befinden uns mit unseren italienischen Kollegen im kontinuierliche Austausch. Vieles von dem, was wir nun in den Filialen zeigen, ist unser 'Best Guess'. Nun werden wir sehen, wie das die Kunden annehmen und das Format entsprechend weiterentwickeln." Im Erfolgsfall ist dann auch die Eröffnung weiterer Smart Stores in Deutschland möglich.