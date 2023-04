MediaMarktSaturn startet in Deutschland in der Elektromobilitätssparte mit einem elektrisierenden Pilotprojekt. Ab sofort können Kundinnen und Kunden ihr Wunsch-E-Auto mit MediaMarkt und Saturn zum Vorteilspreis testen. In Kooperation mit like2drive stehen verschiedene E-Fahrzeuge zur Auswahl für ein E-Auto-Abo, darunter beispielsweise der Tesla Model 3. Je nach Fahrzeug ist die Laufzeit zwischen einem und 21 Monaten wählbar. Die Angebote sind bis zum 30. April in den Onlineshops von MediaMarkt und Saturn inklusive Vollkaskoversicherung und Freikilometern buchbar.

Nutzerinnen und Nutzer können das Fahrzeug an einem der acht bundesweiten Auslieferungsstandorte kostenlos abholen oder sich - abhängig vom jeweiligen Modell - gegen eine Gebühr von 249 Euro auch zustellen lassen. Im Rundum-Sorglos-Paket ist alles inklusive: von der Anmeldung bis zur Versicherung. Es fallen weder Anzahlung, Schlussrate noch Startgebühr an. Die monatlichen Raten beinhalten Wartung, jahreszeitgerechte Bereifung sowie Haftpflicht und Vollkasko. Abhängig vom Fahrzeug profitieren Kundinnen und Kunden außerdem von einer großzügigen Anzahl an Inklusivkilometern. Nur Ladekosten und Betriebsstoffe sind nicht inklusive. Das like2drive Auto-Abo endet ohne Kündigung automatisch nach Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit.

E-Mobilität als Wachstumsfeld

"Mit dem Pilotprojekt entwickeln wir nicht nur unser Angebot in Richtung neue profitable, wachstumsstarke Kategorien weiter, sondern bieten unseren Kundinnen und Kunden nun erstmals in Deutschland die Möglichkeit, die innovative Technik auf der Straße zu testen", erklärt Sascha Mager, CEO von MediaMarktSaturn Deutschland. "In Kooperation mit like2drive machen wir die zukunftsweisende Elektromobilität ganz im Sinne unserer Leitidee 'Experience Electronics' für Technikfans erlebbar." International sei der Elektrohändler bereits Partner von E-Autoherstellern und wolle dieses Angebot auch nach Deutschland bringen. Der Pilot ist dabei ein erster Schritt in die Richtung elektrische Zukunft.

like2drive ist eine Marke der Fleetpool GmbH. Als einer der führenden Auto-Abo-Anbieter in Deutschland legt das Kölner Unternehmen besonderen Wert auf größtmögliche Freiheit und individuelle Lösungen für die Mobilitätsbedürfnisse der Verbraucherinnen und Verbraucher. "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit MediaMarktSaturn", sagt Fleetpool Deputy-CEO/CCO Alexander Kaiser. "Die Nutzung von Dienstleistungen im Abonnement liegt voll im Trend. Was für Online- und Telekommunikationsservices funktioniert, ist auch für Mobilität im Allgemeinen und die Elektromobilität im Speziellen sinnvoll. Für einen festen Monatspreis verfügen Nutzerinnen und Nutzer des E-Auto-Abos über ein aktuelles, gut ausgestattetes Elektrofahrzeug mit modernster Komfort- und Sicherheitsausstattung."

Mit dem E-Auto Abo-Angebot macht MediaMarktSaturn gewissermaßen Euronics Gesellschaft: Die Verbundgruppe bietet seit 2020 Autos der Marke Aiways zum Kauf an und hat den Bereich Elektromobilität zum strategischen Scherpunktthema erklärt.