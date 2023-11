MediaMarktSaturn Deutschland erweitert in ausgewählten Märkten sein Serviceangebot und bietet seinen Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, Pakete entweder von DPD, GLS oder Hermes Germany bequem im Markt abzuholen und zu versenden. Dieser kundenfreundliche Service, der derzeit als Pilotprojekt läuft, ist bundesweit in mehr als 50 Märkten verfügbar und wurde bisher bereits über 30.000 Mal in Anspruch genommen. Über die jeweiligen Shopfinder der Paketdienste lässt sich herausfinden, welcher Logistiker im jeweiligen Markt vertreten ist.

Der Testzeitraum läuft aktuell noch bis Anfang kommenden Jahres. Der Service wird dabei hauptsächlich in Märkten in Nord- und Westdeutschland angeboten, weitere Märkte folgen in dieser Phase kontinuierlich. Entsprechende Partnerschaften hat MediaMarktSaturn mit den drei führenden KEP-Diensten DPD, GLS und Hermes Germany geschlossen. Abhängig von der jeweiligen lokalen Kooperation stehen Kundinnen und Kunden entweder die Services von DPD und GLS oder aber Hermes Germany zur Verfügung. Die aktuell über 50 teilnehmenden Märkte sind mit entsprechenden Info-Tafeln leicht zu erkennen, im Markt selbst stehen spezielle Abholzonen im Bereich des Online-Pick-ups oder an der Kasse zur Verfügung. Über die jeweiligen Shopfinder der Paketdienste lassen sich die teilnehmenden Märkte ebenfalls finden.

Bereits gute Kundenresonanz

"Wir wollen uns als kundenfokussierte Omnichannel-Serviceplattform etablieren. Unsere Märkte spielen dabei eine zentrale Rolle. Mit Blick auf den praktischen und komfortablen Paketservice erleben wir bereits jetzt in der Testphase eine große Akzeptanz und viel Zuspruch", berichtet Jörg Bauer, Managing Director Service & Solutions bei MediaMarktSaturn Deutschland und ergänzt: "Mit unserem breiten Netzwerk von rund 400 Märkten in Deutschland haben wir großes Potenzial, dieses Angebot noch deutlich auszubauen."

Das Pilotprojekt wird Anfang kommenden Jahres evaluiert, anschließend wird das weitere Vorgehen beschlossen. MediaMarktSaturn steht dabei in regelmäßigem Austausch mit den einzelnen Kooperationspartnern, um das Serviceerlebnis der Kundinnen und Kunden auch schon in der Testphase stetig zu optimieren.

Eine Liste mit allen aktuell teilnehmenden Märkten gibt es hier.