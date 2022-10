Mit Beginn des Jahres 2023 werden MediaMarkt und Saturn mit gemeinsamen Promotions und Werbekampagnen am Markt auftreten. Damit will MediaMarktSaturn Deutschland nach eigener Aussage seine beiden erfolgreichen Vertriebsmarken weiter stärken und seinen Kunden zukünftig an allen Verkaufspunkten ein noch besseres Einkaufserlebnis bieten.

"Künftig profitieren alle unsere Kunden von den besten Angeboten beider Marken", erklärt Sascha Mager, Deutschland-Chef von MediaMarktSaturn. "Vom kommenden Jahr an werden unsere Kunden in jedem unserer rund 400 Märkte in Deutschland und in unseren Webshops Zugriff auf das gesamte Produktsortiment und zahlreiche Services unseres Unternehmens haben. Wir verfügen mit MediaMarkt und Saturn über zwei wertvolle Marken, deren Schlagkraft wir gemeinsam weiter stärken."

Saturn befindet sich auf dem Rückzug

Das Abrücken von der bislang strikt verfolgten Zwei-Marken-Strategie hat das Risiko, dass MediaMarktSaturn sich damit selbst ein Stück der bisher stets vorhandenen Manövrierfähigkeit nimmt und die beiden Marken künftig nicht mehr so einfach gegeneinander positionieren kann. Gleichzeitig könnte der Schritt den Verzicht auf eine der beiden Marken nun auch in Deutschland einläuten. In der Vergangenheit hatte der Konzern die Marke Saturn bereits aus der Schweit, Spanien, Belgien, der Türkei, Italien und den Niederlanden zurückgezogen sowie 2020 auch aus Österreich.

Aktuell gibt es dazu von MediaMarktSaturn Deutschland noch keine Aussage. Stattdessen erklärt der Konzern mit dem gemeinsamen Auftritt wollen man nicht nur die Produktverfügbarkeit erhöhen, sondern auch sein Netz an Dienstleistungen erweitern. So könnten die Kunden zukünftig beispielsweise Reparatur-Services landesweit in allen Märkten nutzen.

Bereits heute stünden MediaMarkt und Saturn für ähnliche Attribute: Beide Marken böten attraktive Angebote, Top-Service und persönliche Beratung. Nun würden sie auch bei Werbekampagnen gleichberechtigt nebeneinander auftreten. "Wichtig ist, dass wir uns vom Wettbewerb differenzieren, aber nicht untereinander", erklärt Mager. "Durch gemeinsame Promotions werden wir auch die Effizienz und Wirksamkeit unserer Kundenkommunikationsmaßnahmen weiter erhöhen."

