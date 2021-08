Die Grünen wollen den Kauf von elektrisch betriebenen Lastenfahrrädern mit jeweils 1.000 Euro subventionieren. Ausgewählte Saturn- und Media-Märkte in Berlin und Köln nutzen bereits E-Lastenräder und E-Trailer (Anhänger), um Waren an Verbraucher auszuliefern. In Berlin können sich Kunden zudem auch selbst E-Trailer ausleihen. Dieses Pilotprojekt in den zwei Städten ist vorerst auf die Dauer von drei Monaten ausgelegt. Ausgeliefert wird per E-Cargobike oder E-Trailer nur im jeweiligen Einzugsgebiet, und natürlich nur dann, wenn die bestellten Produkte auf den Lastenfahrräder transportiert werden können, weil sie nicht zu groß und nicht zu schwer sind.

Jörg Bauer, Co-COO bei MediaMarktSaturn Deutschland, erklärt warum: "Schnelligkeit und Nachhaltigkeit sind zwei Aspekte, die in unserem Lieferprozess immer wichtiger werden. Daher testen wir stets neue Möglichkeiten, um unseren Kunden einerseits den bestmöglichen Service zu bieten und andererseits die Umwelt zu schonen. Mit den E-Cargobikes können wir unseren Kunden einen klimaneutralen Lieferservice - je nach Bestellung sogar noch am selben Tag - anbieten, Wir sind gespannt, wie sich die Lastenräder und Anhänger in unserem Geschäftsbetrieb bewähren und wie das E-Trailer-Leihangebot bei unseren Kunden ankommt."

Zu den am Pilotprojekt teilnehmenden Märkten gehören der Saturn am Alexanderplatz in Berlin, die Saturn-Märkte in der Maybach- und in der Hohen Straße in Köln sowie der MediaMarkt in der Hohen Straße in Köln. Getestet werden insgesamt vier verschiedene Modelle von drei unterschiedlichen Herstellern. Dazu gehören das E-Cargobike Ono des Berliner Anbieters Onomotion sowie der Loadster von Citkar, der sogar eine Europalette transportieren kann und ebenfalls in Berlin hergestellt wird. Darüber testet MediaSaturn zwei E-Trailer von Nüwiel aus Hamburg - eines mit einer Containerbox und ein anderes mit einer offenen Ladefläche.

Im Saturn-Markt am Alexanderplatz in Berlin können Kunden sich die E-Trailer auch ausleihen - während der Pilotphase sogar kostenlos für einen Zeitraum von vier Stunden.

