MediaMarktSaturn treibt den Ausbau seiner Services weiter voran und hat dazu eine Partnerschaft mit Waipu.tv geschlossen, dem Marktführer im Bereich Internet-TV. Ab sofort können Kundinnen und Kunden in den rund 400 Media Märkten und Saturn-Märkten Waipu.tv vor Ort ausprobieren und abonnieren: getreu dem von der Servicesstrategie des Retailers abgeleiteten Motto "Let's Go TV". Im monatlichen Abo-Modell stehen mindestens 150 Sender in brillanter HD-Qualität, zeitversetztes Fernsehen mit remote Programmier- und Aufnahme-Feature sowie TV-Unterhaltung auf mehreren Geräten gleichzeitig zum Vorteilspreis zur Verfügung.

"MediaMarktSaturn erweitert sein Innovations- und Service-Portfolio kontinuierlich. Mit der Vertriebs-Kooperation bringen wir das Zukunftsthema TV-Streaming zu unseren Kundinnen und Kunden", sagt Sascha Mager, CEO von MediaMarktSaturn Deutschland. "Unser Ziel ist es, für unsere Besucherinnen und Besucher vor Ort ein umfassendes Einkaufserlebnis zu schaffen. Bei uns gibt es eine breite Auswahl an Fernsehern sowie Entertainment-Produkten und zusätzlich auch das passende TV-Programm inklusive Beratung: Let's Go TV!"

Freenet ist das Bindeglied zwischen Waipu.tv und MediaMarktSaturn

"Der stationäre Handel ist für uns ein wertvoller Partner im Markt, mit dem wir neue Zielgruppen erschließen können", ergänzt Markus Härtenstein, Vorstand bei Exaring AG, Betreiberin von waipu.tv. "Wir haben im Frühjahr bereits eine Million Abo-Kunden erreicht und erwarten uns von der Kooperation nochmal einen deutlichen Zuwachs." Bei Exaring handelt es sich um eine Beteiligung des Mobilfunkkonzerns Freenet, der bereits seit vielen Jahren mit MediaMarktSaturn zusammenarbeitet und auch am Mutterkonzern Ceconomy beteiligt ist.

Interessierte an dem neuen Streaming-Angebot können sich dazu in allen Media Märkten und Saturn-Märkten bundesweit zum beraten lassen und die Vorteile des Internet-TVs von waipu.tv direkt vor Ort ausprobieren und erleben. Je nach Haushaltsgröße und individuellen Wünschen stehen verschiedene Produktpakete zur Auswahl.