Am 15. Januar 2023 startet die bereits angekündigte erste gemeinsame Brand-Kampagne von MediaMarkt und Saturn - von nun an mit einem übergreifenden Markenlogo. So soll nach außen sichtbar werden, was intern bei MediaMarktSaturn seit Jahrzehnten gelebt wird: "Mit der ersten gemeinsamen Brand-Kampagne für MediaMarkt und Saturn in Deutschland gehen wir konsequent den nächsten Schritt innerhalb unserer Neupositionierung", erklärt Michael Schuld, Chief Commercial & Marketing Officer der MediaMarktSaturn Retail Group.

"Wir führen zwei starke Marken noch enger zusammen, da ist es nur logisch, dass wir auch den Markenauftritt von MediaMarkt und Saturn unter einer gemeinsamen Kampagne präsentieren und den Kunden die zahlreichen Vorteile näherbringen - gemäß unserem Ziel, Technik für alle zugänglich zu machen und das Beste aus Technik herauszuholen." Die Brand-Kampagne startet in Deutschland mit einem gemeinsamen Image-Werbespot, zwei weitere Spots zu den Service-Leistungen von MediaMarkt und Saturn folgen.

Was von dem Retailer vor allem unter Marketing-Gesichtspunkten kommuniziert wird, geht jedoch deutlich weiter: Kundinnen und Kunden haben von nun an Zugriff auf Produkte, Services und Dienstleistungen aller Märkte sowie beider Onlineshops, ganz unabhängig von der Marke MediaMarkt oder Saturn. So kann die Customer Journey von überall - in den Märkten oder Online - gestartet und fortgesetzt werden. Damit stellt sich die Frage, ob MediaMarktSaturn auch in Deutschland den Abschied von der Zwei-Brands-Strategie einleitet. In der Vergangenheit hatte der Konzern die Marke Saturn bereits aus der Schweiz, Spanien, Belgien, der Türkei, Italien und den Niederlanden zurückgezogen sowie 2020 auch aus Österreich.

Gemeinsames Vorteilsprogramm, Gutscheine und Onlinebestellungen

Die Unternehmensführung gibt noch Klarheit über die Tragweite der Neuausrichtung. "Mit dem gemeinsamen Auftritt stärken wir die Schlagkraft der beiden Erfolgsbrands MediaMarkt und Saturn", erklärt lediglich Sascha Mager, CEO von MediaMarktSaturn Deutschland. "Unsere Kundinnen und Kunden profitieren durch unsere gemeinsamen Aktivitäten von einem verbesserten Einkaufserlebnis. Denn nun stehen ihnen unser gesamtes Produktsortiment sowie die umfangreichen Serviceleistungen übergreifend in unseren Onlineshops und deutschlandweit in rund 400 Märkten zur Verfügung - egal ob sie einen MediaMarkt oder einen Saturn-Markt für ihren Einkauf wählen."

Damit seien Beratung, Ersatzteile oder Reparatur immer in Reichweite. Auch Serviceleistungen für zuhause wie die Installation von Geräten oder eine umfassende Technikhilfe seien jetzt noch schneller möglich. Durch geballte Einkaufs-Power und gemeinsame Werbung böten MediaMarkt und Saturn ihren Kundinnen und Kunden jetzt noch attraktivere Aktionen und Angebote, bei denen der aufwendige Preisvergleich entfalle.

Weitere Zusammenlegungen sollen folgen: Geplant ist ein gemeinsames Vorteilsprogramm, bei dem markenübergreifend Punkte gesammelt und eingelöst werden können. Auch Einkaufsgutscheine werden in absehbarer Zeit sowohl bei MediaMarkt als auch bei Saturn einlösbar sein. Für Onlinebestellungen werden dann auch noch mehr Abholorte zur Verfügung stehen, da sowohl der nächstgelegene MediaMarkt als auch Saturn ausgewählt werden können.

Mehr zu MediaMarkt und Saturn finden Sie hier:

Galaxus verdoppelt Logistik-Personal

Keine Krise bei Conrad

Retail im New Normal

Die umsatzstärksten Onlineshops im IT-Handel