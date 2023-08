Seit dem dem 7. August 2023 können MediaMarkt- und Saturn-Kunden erneut ausgewählte Elektrofahrzeuge per Abo-Modell zum Vorteilspreis abonnieren. Der Fokus liegt dabei auf urbaner E-Mobilität, also auf kurzer Reichweite. MediaMarktSaturn kooperiert hier mit dem Startup like2drive, der verschieden E-Autos im Portfolio hat. Laut PC-Welt sind das:

Polestar 2 Long Range Single Motor (ab 509 Euro/Monat)

Fiat 500e (ab 359 Euro/Monat)

smart #1 Pro+ (ab 479 Euro/Monat) und

CUPRA Born (ab 449 Euro pro Monat).

Bis einschließlich 7. September sind die E-Auto-Abos mit einer Laufzeit zwischen zehn und 36 Monaten über die Onlineshops von MediaMarkt und Saturn erhältlich.

"Bei unserer ersten E-Auto-Aktion im Frühjahr war das erste Modell bereits nach nicht einmal zwei Tagen ausverkauft", erinnert sich Jörg Bauer, Managing Director Service & Solutions von MediaMarktSaturn Deutschland.

Kooperationspartner like2drive ist eine Marke des deutschen Auto-Abo-Anbieters Fleetpool. Dortiger Deputy-CEO/CCO Alexander Kaiser freut sich, dass die erste Aktion bei den MediaMarkt- und Saturn-Kunden so gut angekommen ist.

Nach Abschluss des Abos fallen Zusatzkosten für das Aufladen sowie für etwaige Betriebsstoffe an. Zulassung, Wartung, jahreszeitgerechte Bereifung sowie Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung sind in den monatlichen Raten enthalten. Abhängig vom Fahrzeug erhalten Kunden zudem eine gewisse Anzahl an Inklusivkilometern. Nach Ablauf der gewählten Vertragslaufzeit endet das Auto-Abonnement automatisch ohne Kündigung.

Wer möchte, kann sich beim like2drive-Partnre TMTKom auch eine Wallbox bestellen - samt dem entsprechenden Service für deren Inbetriebnahme. Außerdem können Interessenten in den Märkten sowie über den Partner S-KON in den Onlineshops von MediaMarkt und Saturn passende Ökostrom-Verträge von E.ON und eprimo abschließen.



