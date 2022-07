Nach Eröffnungen in Rotterdam, Mailand und zuletzt am 7. Juli in Rom bringt MediaMarktSatun seinen neuen Flagshipstore - oder "Lighthouse-Markt", wie das Unternehmen selbst sagt - nach Deutschland: Am 1. September, eröffnet MediaMarktSaturn seinen ersten MediaMarkt in dem neuen Format in Deutschland - das "Tech Village Berlin" am Alexanderplatz. Das Besondere dieses Store-Formats: Auf großer Fläche mit Marken-Boutiquen renommierter Hersteller und Live-Vorführungen können Kundinnen und Kunden die angesagtesten Technik-Innovationen anfassen und ausprobieren.

Denn neben Beratung, Service und Verkauf soll vor allem eins im Fokus stehen: das Erleben der neuesten Technikprodukte und das Eintauchen in Markenwelten. Im Alexa Berlin laufen die Umbauarbeiten auf Hochtouren: Auf rund 8.000 m2, verteilt auf vier Etagen, will der Elektronikhändler eine Erlebniswelt der Superlative präsentieren mit Marken-Boutiquen, Experience-Areas, einem großzügigen Service-Bereich und dem "Barista Club" - einer Kaffeebar, die zum Relaxen einlädt.

"Mit unserem Lighthouse-Konzept verbinden wir die Leidenschaft für Technologie mit den innovativsten Produkten und schaffen ein interaktives Kundenerlebnis der besonderen Art", erläutert Jörg Bauer, COO MediaMarktSaturn Deutschland. "In entspannter Atmosphäre können unsere Kunden die neuesten Elektronik-Highlights der führenden Marken live vor Ort erleben und direkt ausprobieren." Die Eröffnung erfolgt bewusst am 1. September, pünktlich zum Start der diesjährigen IFA.

Weitere Lighthouse-Märkte in Europa geplant

Das Tech Village Berlin ist der insgesamt vierte Lighthouse-Markt, den MediaMarktSaturn in Europa an den Start bringt. Nach den durchweg positiven Erfahrungen in Italien und in den Niederlanden sind im Verlauf des Jahres noch weitere Lighthouse-Eröffnungen in den europäischen Metropolen Madrid und Wien geplant. Das Lighthouse-Konzept ist das Aushängeschild der neuen Store-Formate, die MediaMarktSaturn Schritt für Schritt europaweit einführt, um die unterschiedlichen Anforderungen seiner Kunden an den jeweiligen Standorten bestmöglich zu erfüllen. Neben dem Lighthouse-Format hat das Unternehmen das Core-, Smart-, und Xpress-Konzept entwickelt und passt alle bestehenden Märkte Schritt für Schritt an eines dieser vier Formate an. Neue Märkte eröffnen direkt entsprechend einem der neuen Konzepte.

Während beim Core-Format, dem häufigsten Store-Format, der Kundenwunsch nach möglichst großer Auswahl und damit das komplette Produkt-, Beratungs- und Serviceportfolio im Fokus steht, dient das Smart-Format mit einem sorgsam selektierten Sortiment als Anlaufpunkt vor allem in Innenstädten. Mit dem Xpress-Format spricht MediaMarktSaturn jene Kunden an, für die das einfache, bequeme Einkaufen in unmittelbarer Nähe zum Wohnort im Vordergrund steht. Was alle Formate gleichermaßen auszeichnen soll: Sie sollen eine attraktive Produktauswahl, kompetente Beratung und nützlichen Service bieten und sind direkt verbunden mit den Online-Plattformen des Unternehmens.



