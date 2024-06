Seitdem Saturn nur drei Jahre nach dem Markteinstieg 2012 in der Schweiz das Handtuch warf tat sich Deutschland größter Elektronik-Retailer in dem Nachbarland schwer. Statt wie einst geplant 45 Standorte, betreibt das Unternehmen dort aktuell nur 25 MediaMarkt-Filialen. Doch nun nutzt MediaMarktSaturn die Chance, die sich aus der Schwäche des Schweizer Einzelhandelsmarktführers Migros ergibt: Um Kosten zu sparen will sich die genossenschaftlich organisierte Gruppe künftig auf das Kerngeschäft fokussieren und gibt unter anderem die landesweit 37 unter der Marke Melectronics geführten Elektromärkte auf. 20 davon werden ab Ende 2024 von MediaMarkt weiterbetrieben.

Eine entsprechende Vereinbarung hat MediaMarktSaturn nun mit der Migros Gruppe unterzeichnet. Die 20 stationären Märkte, die alle in überregional bedeutenden Einkaufszentren zu finden sind, sowie die knapp 200 Mitarbeitenden und Auszubildenden werden damit Teil von MediaMarkt Schweiz. Das Ziel der Übernahme soll es sein, das Standortnetz um bisher unerschlossene Orte zu erweitern und noch stärker mit dem wachsenden Online-Geschäft zu vernetzen. Damit stärkt MediaMarkt seine landesweite Präsenz und Kundennähe in den Städten Zürich, Basel, Bern, Winterthur, St. Gallen und Genf. Mit der Übernahme ist das Unternehmen nun auch in den Kantonen Zug, Schwyz, Nidwalden, Thurgau, Schaffhausen und Jura mit stationären Verkaufsstellen vertreten.

Zustimmung der Wettbewerbsbehörden steht noch aus

MediaMarktSaturn- und Ceconomy AG-CEO Karsten Wildberger erklärt zu der Übernahme: "In den vergangenen Jahren haben wir uns in der Schweiz in einem schwierigen Marktumfeld dank des großen Engagements unseres Teams gut behauptet. Mit der für uns auch wirtschaftlich attraktiven Übernahme weiterer Standorte erhöhen wir die Attraktivität und Erreichbarkeit für unsere Kunden, sei es online oder stationär. Wir erweitern unser Schweizer Store-Portfolio um Nahversorger mit kompakter Verkaufsfläche, dezidierter Sortimentsauswahl, umfassenden Services sowie zahlreichen digitalen Einkaufselementen. Mit der digitalen Vernetzung können wir unsere Kundinnen und Kunden sowohl digital als auch persönlich bestmöglich begleiten und ihnen ein nahtloses und komfortables Einkaufserlebnis bieten. Ich heiße unsere neuen 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Team MediaMarktSaturn herzlich willkommen."

Der erfolgreiche Abschluss der Übernahme ist abhängig von der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden und wird voraussichtlich im Herbst 2024 stattfinden. Bis zur Umstellung werden die Stores nach wie vor unter Melectronics firmieren. Das Rebranding erfolgt stufenweise parallel zu den Umbaumaßnahmen und sollte bis November 2024 beendet sein. MediaMarkt ist seit 1994 in der Schweiz aktiv und beschäftigt heute rund 800 Mitarbeitende. Nach Abschluss der Übernahme wird der Retailer in der Schweiz über 1.000 Mitarbeitende verfügen.