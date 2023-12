MediaMarktSaturn und der renommierte 2-Sterne-Koch Tim Raue haben ihre Kräfte gebündelt und bringen die neue Produktlinie "Tim Raue by Koenic" auf den Markt. Ab sofort erwarten Kochbegeisterte in allen Märkten von MediaMarkt und Saturn in Deutschland und sukzessive in Österreich sowie online die ersten drei Produkte einer exklusiven Küchen-Kollektion. Ganz im Sinne der Experience Electronics Strategie von MediaMarktSaturn macht die Serie mit exquisiten Produkten, die eindeutig die Handschrift des Spitzenkochs tragen, das heimische Kochen zum Erlebnis. Dazu gibt es außerdem noch besondere Rezepte.

Frei nach dem Motto "Kochen wie der König mit Koenic" launcht MediaMarktSaturn die Kooperation mit Tim Raue und startet mit der Einführung von drei Küchenprodukten einer insgesamt neunteiligen Serie: Einem 2in1 Hochleistungs-Häcksler mit zwei Edelstahlgefäßen und titanbeschichteten Klingen, einem vielseitigen Vakuumierer, geeignet fürs Sous-Vide-Garen und einer hochpräzisen Küchenwaage aus hochwertigem Edelstahl mit 10kg Tragkraft sowie Tara-Funktion. Vom Smoothie Maker über einen Fleischwolf bis hin zur Heißluftfritteuse - bis Sommer 2024 wird das Sortiment schrittweise durch sechs weitere Produkte ergänzt, die das Kocherlebnis in Deutschland und Österreich auf ein neues Niveau heben.

"Wollen zeigen, dass Eigenmarken Premium sein können"

Michael Schuld, Chief Commercial & Marketing Officer der MediaMarktSaturn Retail Group bringt die Bedeutung dieser Partnerschaft auf den Punkt: "Wir zeigen mit dieser Kooperation, dass Eigenmarken durchaus Premium sein können. Gleichzeitig ist diese Kooperation der Inbegriff davon, was wir mit Experience Electronics meinen. Gemeinsam mit Tim Raue schaffen wir einzigartige Erlebnisse für unsere Kundinnen und Kunden und vereinen das Beste von Koenic mit dem kulinarischen Handwerk der Spitzenklasse von Tim Raue." Der zweifache Sternekoch sagt über die Partnerschaft: "Für mich bedeutet Kochen Leidenschaft, Perfektion, Kreativität und Qualität. Ich bin stolz darauf, diese Prinzipien gemeinsam mit Koenic in den Produkten zu vereinen."

Sowohl das Design der Verpackung als auch die einzigartige Gestaltung jedes Produkts wurden in enger Zusammenarbeit mit Tim Raue entwickelt. So ist jedes Gerät mit einem markanten preußisch-blauen Stecker ausgestattet, eine liebevolle Hommage an Raues Großeltern. Zudem trägt jedes Produkt der Serie die Unterschrift des Sternekochs, was ihm eine persönliche Note verleiht und neben den hochwertigen Features weiter zur Aufwertung beiträgt. Kundinnen und Kunden erhalten darüber hinaus mit jedem gekauften Produkt exklusive Rezepte, eigens von Tim Raue für das jeweilige Gerät kreiert, die zum Nachkochen, Ausprobieren und Erleben einladen.