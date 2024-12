Der Aufbau einer eigenen Endkundenlogistik war bisher für MediaMarktSaturn kein Thema. Online bestellte Großgeräte wurden durch Speditionspartner ausgeliefert und für seinen Sofortlieferservice aus den Märkten setzt der Retailer auf die Zusammenarbeit mit Uber. Umso auffälliger ist der Richtungswechsel, den MediaMarktSaturn nun mit einem neuen Pilotprojekt einleitet: Mit Fahrzeugen im MediaMarktSaturn-Branding und einheitlich gekleideten Fahrern bietet das Unternehmen ab sofort in Köln, Koblenz und Dortmund Same Day- und Next Day Delivery für Großgeräte an. "Mit den Pilotprojekten wollen wir belegbare Daten und Kundenfeedbacks erhalten, um einen nationalen Roll out der Großgeräte-Sofortlieferung vorzubereiten. Dazu werden wir schrittweise bis zu 14 Urban Hubs als regionale Auslieferzentren in der letzten Meile in Betrieb nehmen", kündigt Stefanie Schmid-Knappe, Geschäftsführerin der MediaMarktSaturn Beschaffung und Logistik GmbH, an.

So manchen Kunden im rheinischen Testgebiet dürfte die Logistikinitiative von MediaMarktSaturn an einen neu eingestiegenen Wettbewerber erinnern: Der niederländische Online-Marktführer Coolblue expandiert seit 2020 von Nordrhein-Westfalen aus in Deutschland und hat bereits drei Depots für den eigenen regionalen Expresslieferdienst aufgebaut. Insgesamt will Coolblue neun Lieferdepots und 36 Stores in Deutschland eröffnen und hat dafür ein Investitionsvolumen von 150 Millionen Euro angekündigt. Würde MediaMarktSaturn nach einem erfolgreichen Testlauf tatsächlich bundesweit einen eigenen Lieferservice aufbauen, würde der Retailer Coolblue ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal nehmen.

MediaMarktSaturn bietet drei Servicestufen

Aktuell geht es bei MediaMarktSaturn aber erstmals darum, neben der seit April 2024 bestehenden Sofortlieferung für Pakete und Waren bis 23 kg, die in Kooperation mit Uber innerhalb von 90 Minuten zugestellt werden können, in Köln, Koblenz und Dortmund jetzt auch die Same Day- und Next Day Delivery für Großgeräte erfolgreich zu etablieren. Der neue Service umfasst Produkte, die im sogenannten '2 Men Handling' geliefert werden müssen wie beispielsweise Kühlschränke, Waschmaschinen und Fernseher ab 42 Zoll. Die Pilotprojekte bieten Same Day und Next Day Delivery mit drei wählbaren Servicestufen für die Einrichtung und den Aufbau zu Hause beim Kunden: "Standard Plus" beinhaltet für 39 Euro die Lieferung bis zum Verwendungsort, das Auspacken sowie Verpackungs- und Altgerätmitnahme; "Komfort" kostet 79,99 Euro und bietet zusätzich das Aufstellen und Anschluss sowie die Erklärung der Grundfunktionen und eine Funktionskontrolle; "Premium" umfasst für 119,99 schließlich auch noch den Ausbau des Altgeräts sowie den Ein- bzw. Unterbau und Ausrichtung des neuen Geräts.

"Wir möchten unseren Kundinnen und Kunden mit flexiblen, schnellen und komfortablen Lieferungen und Services genau die für sie passende Option bieten - und gerade jetzt in der Weihnachtszeit eine stressfreie Planung für die Weihnachtstage ermöglichen", erklärt Stefanie Schmid-Knappe dazu. "Die Sofortlieferung für Großgeräte ist ein wichtiger Bestandteil unserer Strategie und damit ein logischer Schritt, um die Kundenbedürfnisse noch individueller mit unserem Lieferservice erfüllen zu können", so die Geschäftsführerin der MediaMarktSaturn Beschaffung und Logistik GmbH.

Das Pilotprojekt wird bereits seit August aufgebaut

Gewissermaßen "unter dem Radar" startete Das erste MediaMarktSaturn-Pilotprojekt bereits im August 2024 im Raum Köln, wurde schrittweise ausgeweitet und umfasst inzwischen 16 Märkte in Köln und Koblenz. Kunden können dort Same Day- und Next Day Delivery in allen drei Servicestufen nutzen. Bereits in den ersten beiden Monaten August und September war das Kundeninteresse sehr hoch: Insgesamt über 500 Buchungen wurden verzeichnet, wobei die Standard Plus und die Komfort-Option besonders beliebt waren. In Dortmund läuft das Pilotprojekt zunächst bis Februar 2025 in vier Märkten und soll anschließend erweitert werden. Während dieser Testphase können Kunden Same Day Delivery im Standard Plus sowie Next Day Delivery in allen drei Servicestufen buchen.

Ein Manko ist, dass der Lieferservice derzeit kein echter E-Commerce-Service ist: Aktuell kann die Großgeräte Sofortlieferung nur in den teilnehmenden Märkten vor Ort gebucht werden, später soll dies allerdings auch online oder in der App möglich sein.