Jedes Jahr zeichnet das EHI Retail Institute mit den reta Awards internationale Einzelhandelsunternehmen für ihre herausragenden Technologieprojekte aus. In der Kategorie "Best Artificial Intelligence" werden innovative KI-Projekte ausgezeichnet, die die Entscheidungsfindung, Personalisierung und Effizienz im Einzelhandel verbessern. Der diesjährige Preisträger in dem Bereich ist MediaMarktSaturn, das für seine in-house entwickelte KI-Plattform "Sandy" ausgezeichnet wird, die eine unternehmens- und datenschutzkonforme Umgebung für den Einsatz generativer Künstlicher Intelligenz im Unternehmen schafft.

Sandy bietet Zugang zu führenden KI-Modellen von Anbietern wie beispielsweise OpenAI, Google oder Meta und gewährleistet strenge Sicherheits- und Datenschutzprotokolle. Durch die Konsolidierung mehrerer KI-Modell-Abonnements in einer einzigen, effizienten Plattform konnte das Unternehmen deutliche Kosteneinsparungen erzielen. Seit der Einführung von Sandy im März 2024 haben Mitarbeitende rund eine Millionen Mal darauf zugegriffen und zirka 50.000 Bilder generiert. In einer internen Studie gaben Mitarbeitende zudem an, dass sie durch die Nutzung von Sandy effizienter arbeiten können. Auf der Plattform gibt es die Möglichkeit, mit den vordefinierten Profilen "Beginner", "Advanced" und "Expert" die Einstellungen und Inhalte individuell auf die Bedürfnisse und Kenntnisse des Nutzers anzupassen. Sandy ist inzwischen gruppenweit in die Systeme von zehn der elf Länder integriert. Die Plattform wird kontinuierlich aktualisiert und eine weitere Integration der neuesten KI-Modelle wird laufend geprüft.

Baustein der unternehmensinternen Transformation

"Wir wollen sowohl unseren Kunden als auch unseren Mitarbeitenden mit innovativen Lösungen den Alltag erleichtern und einen außergewöhnlichen Mehrwert bieten", erklärt Sandro Kurpiers, AI Lead bei MediaMarktSaturn Technology. "Sandy ist dabei ein wichtiges Projekt für die intelligente, digitale Transformation innerhalb unseres Unternehmens. Mit dieser umfassenden und modernen KI-Plattform bieten wir unseren Mitarbeitenden einen sicheren, unternehmenskonformen Raum, um die modernsten KI-Tools zu testen, sie für die tägliche Arbeit zu nutzen und sich kontinuierlich beim Thema KI weiterzubilden."

Wie das Unternehmen weiter erklärt, ist Künstliche Intelligenz ein zentraler Bestandteil der Innovationsstrategie von MediaMarktSaturn, um dem dynamischen Marktumfeld gerecht zu werden und mit innovativen Lösungen für Kunden und Mitarbeitende die Zukunft des Einzelhandles aktiv mitzugestalten.