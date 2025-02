In einem seit Mitte 2023 laufenden Testbetrieb hatten Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, ihre DPD- und GSL-Pakete in über 50 Märkten abzuholen und zu versenden. Dieser Service wurde bereits über 160.000 Mal in Anspruch genommen und von allen Projektbeteiligten als Erfolg verbucht. Aufgrund des positiven Feedbacks und der hohen Kundennachfrage wird das Angebot nun schrittweise auf fast alle deutschen Märkte mit den Kooperationspartnern DPD und GLS ausgeweitet. Der nationale Roll-Out ist bereits gestartet, so werden weitere rund 30 Märkte noch im Februar die Paketservices integrieren. Kunden können ihre Pakete entweder im Bereich des Online-Pick-ups oder an speziellen Abholzonen im Markt versenden und abholen. Über die Shopfinder von DPD und GLS lässt sich einfach herausfinden, wo der nächste Markt mit Paketshop- Angebot zu finden ist.

MediaMarktSaturn steht in regelmäßigem Austausch mit den Kooperationspartnern, um das Serviceerlebnis weiter zu optimieren. Die Partnerschaft ist zugleich Teil des Ziels von DPD und GLS, ein engmaschiges und flächendeckendes Netzwerk an gemeinsam nutzbaren Out of Home-Standorten in Betrieb zu nehmen. Bis 2027 sollen die bisherigen Infrastrukturen auf 20.000 gemeinsam nutzbare Paketshops und Paketstationen anwachsen.

Alle Beteiligten sehen Vorteile

"Der erfolgreiche Testbetrieb in über 50 Märkten hat gezeigt, dass unsere Kunden den bequemen Paketservice sehr schätzen", sagt Stefan Middendorf, Projektverantwortlicher für den nationalen Roll-Out der Paketshops bei MediaMarktSaturn. "Mit dem nationalen Rollout erweitern wir das Angebot nun auf fast alle unsere Märkte in Deutschland und haben mit DPD und GLS zwei starke Partner an der Seite. Wir sind überzeugt, dass dieser kundenfreundliche Service den Alltag unserer Kundinnen und Kunden weiter erleichtern und somit zu einem besseren Einkaufserlebnis beitragen wird."

Den Convenience-Aspekt stellt auch Michael Fetten, Out of Home Operations Manager bei GLS, in den Mittelpunkt: "Wir wollen das Versenden und Empfangen von Paketen inklusive Zusatzservices so angenehm wie möglich machen. Mit MediaMarktSaturn haben wir einen perfekten Partner zur Erweiterung unseres Out of Home-Netzwerks gewonnen. Dadurch erhöhen wir die Zahl der Paketabgabe- und -annahmestellen für GLS- und DPD-Kunden innerhalb kurzer Zeit um einen beachtlichen Faktor. Zeitnah werden wir den GLS-Kunden 10.000 Touchpoints für den Paketempfang und -versand anbieten können." Jens Haberecht, Group Manager Parcelshop bei DPD Deutschland, ergänzt: "Die enge Zusammenarbeit mit dem Einzelhandel ist für uns essenzieller Bestandteil auf dem Weg zu mehr Paketabgabe- und -annahmestellen und damit zu mehr Komfort für Versender und Empfänger. Als führender Elektronikhändler mit einer starken Marke, weitausgebautem Marktnetz und hoher Kundenfrequenz ist MediaMarktSaturn ein äußerst attraktiver Partner."