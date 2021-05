Alexander Rupprecht hat zum 1. Mai 2021 die Verantwortung des Bereichs B2B-Solutions bei MediaMarktSaturn übernommen. Er soll die B2B-Aktivitäten beider Elektronikhändler deutschlandweit verantworten und künftig weiter ausbauen. Alexander Rupprecht wechselt in diese Position aus seiner Funktion als Director IoT & B2B Sales bei Telefónica Deutschland. Er verfügt über umfassende Erfahrungen in den Bereichen Vertrieb, Marketing sowie dem Produktmanagement im Geschäftskundenumfeld. Alexander Rupprecht berichtet in seiner Funktion an Jörg Bauer, Co-COO MediaMarktSaturn Deutschland.

"Für uns ist die Beratung von Geschäftskunden absolut relevant, um neue Zielgruppen und damit neues Wachstumspotential zu erschließen. Bereits 2019 haben wir gezielt damit begonnen, unser B2B-Geschäft auszubauen", erklärt Florian Gietl, Deutschland-Chef MediaMarktSaturn. "Mit Alexander Rupprecht haben wir nun einen Kollegen gewonnen, der über umfassende Erfahrung im Auf- und Ausbau eines passgenauen Geschäftskundenangebots verfügt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit einem ausgewiesenen Spezialisten, von dessen Know-how wir uns wichtige Impulse für eine erfolgreiche Gestaltung dieses Wachstumsbereichs erwarten."

"Starkes Fundament in der Beratung von Geschäftskunden"

Zu seiner neuen Funktion meint Alexander Rupprecht: "MediaMarktSaturn Deutschland hat in den vergangenen Jahren bereits ein starkes Fundament in der Beratung von Geschäftskunden gelegt. Ich freue mich, darauf aufsetzen zu können und mit meinen neuen Kollegen und Kolleginnen aktiv weitere Impulse zu setzen."

Als Director IoT & B2B Sales bei Telefónica verantwortete Rupprecht zuletzt den Bereich IoT Business und B2B Sales. Er führte hier unter anderem die Vertriebsaktivitäten des deutschlandweiten B2B-Geschäfts des Telekommunikationsanbieters. Zuvor war Alexander Rupprecht in verschiedenen Managementfunktionen bei Telefónica Deutschland im Produkt-Marketing, Service und in der IT tätig. Vor seinem Wechsel zur Telefónica zeichnete er in der Funktion als CIO/Vice President IT für die strategische Weiterentwicklung der IT-Systeme beim führenden Immobiliendienstleister Planet Home AG verantwortlich.