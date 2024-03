MediaMarktSaturn und Uber, die Plattform für Fahrtenvermittlungen und Essenslieferungen, haben eine strategische, deutschlandweite Lieferpartnerschaft vereinbart. Ab dem Frühjahr 2024 sollen sich Kunden von MediaMarkt und Saturn aus zunächst rund 200 Märkten in allen größeren Städten in Deutschland, darunter unter anderem Berlin, Hamburg, Frankfurt, München, Köln und Düsseldorf, ihre Technik-Bestellungen per "Sofort-Lieferung" nach Hause, ins Büro oder beispielsweise direkt zum Bahnhof bestellen können. Bis zum Ende des Jahres sollen die Märkte in Deutschland flächendeckend angebunden werden. Ermöglicht wird der neue Service durch die Integration von Uber Direct, dem White Label-Lieferservice von Uber, in die digitalen Kanäle von MediaMarktSaturn. Bereits vor einem Jahr hatte der Retailer eine ähnliche Expressliefer-Partnerschaft mit Lieferando gestartet.

Während die Kunden von MediaMarktSaturn nichts weiter tun müssen, als die neue Lieferoption "Sofort-Lieferung" im Bestellprozess auf mediamarkt.de oder saturn.de auszuwählen, sorgen die Technologie und das Logistiknetzwerk der Servicepartner von Uber Eats sowie das dichte Storenetzwerk von MediaMarktSaturn dafür, dass die Bestellungen innerhalb von 90 Minuten ihr Ziel erreichen. Wer kurzfristig beispielsweise ein Ladekabel, Kopfhörer, einen Laptop oder ein Küchengerät benötigt, oder auf die Schnelle noch ein Geschenk organisieren muss, spart sich dank der neuen Zustelloption Zeit, Stress und auch Geld. Geliefert werden Produkte bis 23 Kilogramm Gesamtgewicht oder mit den Maximalmaßen von 100cm x 60cm x 60cm.

Ziel: Omnichannel-Vorteile noch besser ausspielen

"Durch die Kooperation mit Uber können wir unsere Omnichannel-Stärke noch besser ausspielen und unseren Kundinnen und Kunden ein weiteres attraktives Service-Versprechen geben", erklärt Sascha Mager, CEO MediaMarktSaturn Deutschland. "Unser dichtes Store-Netzwerk mit rund 400 Märkten in Deutschland schafft eine besondere Nähe zum Kunden. Diese Stärke spielen wir nun auch online optimal aus und setzen mit der 'Sofort-Lieferung' von Onlinebestellungen in 90 Minuten eine neue Benchmark im Non-Food-Retail-Bereich. Uber ist ein starker Partner, der nicht nur eine gute Logistikleistung bietet, sondern auch mit seiner Markenbekanntheit überzeugt."

Marinus van Gestel, General Manager von Uber Eats Deutschland, ergänzt: "In den vergangenen zwei Jahren haben wir zusammen mit unseren Lieferpartnern ein Logistiknetz aufgebaut, von dem schon heute tausende Gastronomen in ganz Deutschland profitieren. Mit Uber Direct wollen wir unser System öffnen und auch anderen Branchen Zugang zu unserer Technologie und dem Lieferservice verschaffen. Mit MediaMarktSaturn haben wir eine der populärsten Handelsketten als Partner gewinnen können, für dessen Kunden wir gemeinsam ein nie dagewesenes Shopping-Erlebnis schaffen wollen."



