MediaMarktSaturn startet die nächste Stufe seines neuen Kampagnenkonzeptes, das im Herbst 2022 mit dem Claim "Let's go!" begonnen hat. Die neue Kampagne stellt den Brand Purpose "Technik besser erleben - für ein Leben voller Möglichkeiten" in den Mittelpunkt. Die neue Botschaft der Kampagne, die zunächst in Deutschland startet, lautet "Erlebt, was geht" und soll die strategische Neuausrichtung des Unternehmens vermitteln, laut der das Kundenerlebnis und die persönliche Beratung im Mittelpunkt stehen. Der neue Claim wird die gesamte Kommunikation über alle Kanäle hinweg miteinander verzahnen.

"Wir wollen in den Köpfen der Kundinnen und Kunden fest als Experience Champion verankert und damit die erste Adresse sein, wenn es um Lösungen für die technische Welt geht. Dabei entwickeln wir uns von einem traditionellen, rein produktorientierten Einzelhändler hin zu einer kundenzentrierten Omnichannel-Serviceplattform. Mit den richtigen Inhalten, der richtigen Beratung, Konzepten für einen verlängerten Lebenszyklus, hervorragenden Kundenservices und einzigartigen Einkaufserlebnissen schaffen wir den entscheidenden Unterschied für unsere Kunden. Genau da setzt auch unsere neue Markenkampagne an", sagt Michael Schuld, Chief Commercial & Marketing Officer der MediaMarktSaturn Retail Group.

Die Schwerpunkte der Kampagne liegt deshalb auf der Kommunikation der vielfältigen kanalübergreifenden Serviceleistungen, mit denen MediaMarktSaturn Kundenorientierung beweisen und Mehrwerte für seine Kundinnen und Kunden leisten will.

Kampagne wird europaweit ausgerollt

Die neue Kampagne startete in Deutschland crossmedial am 15. Januar 2024 mit einem Spot rund um das Thema App als Einstiegspunkt in die Omnichannel Experience. Gleich darauf kommt der Ankaufservice, der gebrauchten Elektrogeräten wie Smartphones, Tablets oder Konsolen ein zweites Leben schenkt, als weiteres Thema in der Kampagne hinzu. Anschließend folgt die Beratung rund um energiesparende Geräte, mit denen täglich Energiekosten gesenkt werden können. Zudem soll auch die Reparatur defekter Geräte Teil der Kampagne werden.

Die emotionale Aufladung der Kampagne, die auch in einem neuen Look erscheint, soll die Kunden aktivieren und bewegen. International wird die Kampagne sukzessive unternehmensweit in allen elf Ländern ausgerollt, in denen das Unternehmen aktiv ist.

"Erlebt, was geht!" wird dabei in die jeweiligen Landessprachen übersetzt. Die Grundbotschaft "Let's go!", die für die Kraft stehe, Dinge gemeinsam anzupacken, sich zu trauen und einfach mal zu machen, sei nach wie vor die Haltung der Werbung und bleibe auf Englisch bestehen. Sie bilde nun jeweils das aktivierende Ausrufezeichen am Ende der Botschaften, erklärt der Retailer.