Nur noch wenige Tage, dann rollt der Ball erstmals beim Eröffnungsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Schottland. Von der Vorfreude auf das Turnier will auch MediaMarktSaturn profitieren und setzt dabei auf eine bewährte Kampagne: Wer sich kurzfristig mit neuester Technik eindecken möchte, hat bei einer Mehrwertsteueraktion die Gelegenheit, noch einmal richtig zu sparen. Ganz besondere Gadgets für die persönliche EM-Party gibt es außerdem bei den Eigenmarken von MediaMarktSaturn. Ein tragbarer Fernseher und Bluetooth-Lautsprecher in Landesfarben sollen auch unterwegs für beste Stimmung sorgen.

Kundinnen und Kunden erhalten im Aktionszeitraum einen Rabatt in Höhe von 15,966 Prozent vom Kaufpreis. In den Märkten findet die Aktion am 7. und 8. Juni 2024 (an verkaufsoffenen Sonntagen auch am 9. Juni) statt, online startet sie bereits am 6. Juni um 20 Uhr und läuft bis 10. Juni, 8:59 Uhr. Ein besonderes Highlight gibt es außerdem für registrierte App-Nutzerinnen und -Nutzer: Sie dürfen sich über einen exklusiven Pre-Sale am 6. Juni von 7 Uhr bis 19:59 Uhr freuen. Die in der App hinterlegten Coupons gelten in diesem Zeitraum auch in den Märkten. Die Aktionsartikel sind klar gekennzeichnet und umfassen zahlreiche unterschiedliche Kategorien. Ob ein 75-Zoll-Fernseher für ein gestochen scharfes Bild, eine Spielekonsole, um selbst zum digitalen Sportprofi zu werden, oder die Premium-Küchenmaschine, um leckere EM-Snacks zu zaubern - in jeder Sparte wartet auf Technik-Fans ein passendes Angebot.

Auch Services und Eigenmarken im Fokus

Neben der Mehrwertsteuer-Aktion sollen auch maßgeschneiderte Serviceangebote die Herzen der Fußballfans höher schlagen lassen, wie zum Beispiel die TV-Kalibrierung, Mietangebote mit Grover und die Sofort-Lieferung in Kooperation mit Uber.

Daneben stellen die Eigenmarken von MediaMarktSaturn Equipment für eine gelungene EM-Party zur Verfügung - schließlich ist der Retailer in zehn der elf Länder vertreten, die auch bei der EM dabei sind. Zu den Artikel zählen ein PEAQ Portable TV, PEAQ Bluetooth Lautsprecher PPA 103 in den Landesfarben und der KOENIC Eiswürfelbereiter.

Abgerundet wird das Fußballfest von MediaMarktSaturn mit einer emotionalen Brand-Kampagne. Diese läuft seit Mitte Mai in Deutschland und soll zeigen, warum MediaMarktSaturn der perfekte Begleiter für ein gelungenes EM-Erlebnis ist.