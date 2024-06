MediaMarktSaturn hat im Mai 2022 im Rahmen eines Pilotprojekts die ersten Bitcoin-Automaten in ausgewählten Märkten in Deutschland aufgestellt. Einen schnellen, sicheren und unkomplizierten Zugang zu Bitcoin sollen dabei die Automaten von Kurant bieten, die der europäische Marktführer für Bitcoin-Automaten in Deutschland gemeinsam mit der Sutor Bank betreibt. Die Nachfrage danach war in den MediaMarkt- und Saturn-Filialen so groß, dass das Portfolio sukzessive erweitert wurde. Seit dem Frühjahr dieses Jahres gibt es bundesweit an 49 Standorten Bitcoin-Automaten, an denen ganz einfach Bargeld gegen die Kryptowährung getauscht werden kann. Weitere Standorte sind in Planung.

Mit dem Ausbau dieses Services bietet MediaMarktSaturn Kundinnen und Kunden nun in vielen weiteren Märkten die Möglichkeit, sich dem Thema Bitcoin anzunähern - ohne dabei komplizierte Onlinehandelsplätze nutzen zu müssen. Die Automaten bieten sowohl Einsteigern als auch Krypto-Profis einen schnellen und seriösen Weg, während des Einkaufs bei MediaMarkt oder Saturn Bitcoins zu kaufen. Gerade Einsteiger profitieren von der unkomplizierten Abwicklung über die Automaten. Euro-Scheine können ganz einfach gegen Bitcoins eingetauscht werden.

In drei Schritten zum eigenen Bitcoin

Um die Bitcoin-Automaten zu nutzen, müssen sich Kunden einmalig beim Anbieter Kurant online registrieren und danach die dazugehörige Kurant-Wallet-App auf das eigene Smartphone laden. Danach können sie den gewünschten Betrag am Automaten auswählen. Die App generiert daraufhin einen QR-Code - die Adresse der Wallet. Dieser Code wird am Automaten gescannt, der Wunschbetrag in bar eingezahlt und der entsprechende Bitcoin-Betrag der digitalen Wallet gutgeschrieben.

Der MediaMarktSaturn-Kooperationspartner Kurant gewährleistet in Zusammenarbeit mit der Sutor Bank, dass die Vorgänge am Automaten gesetzeskonform sind, und kann bei Bedarf mit einem verlässlichen Supportteam Hilfe leisten. Offizieller Anbieter der Automaten ist die Sutor Bank, die damit die Erfüllung der regulatorischen Anforderungen sicherstellt.