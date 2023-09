Teleshopping ist zwar nicht gerade der letzte Schrei, doch feierte das Format während der Coronapandemie ein Comeback und befindet sich in Asien weiter auf dem Vormarsch - Grund genug für MediaMarktSaturn mit zwei Testshows den Verkaufskanal zu testen. Dabei übernimmt der Live-Shopping-Anbieter Brandsome des TV-Senders Sport1 unter anderem die Kreation und Umsetzung des Shopping-Formats für den Retailer. Das Pilotprojekt soll die Vertriebskanäle des Unternehmens um einen weiteren innovativen Vertriebsweg ergänzen und im Sinne der Omnichannel-Strategie einen interaktiven Austausch mit den Kundinnen und Kunden über alle Kanäle hinweg ermöglichen. Ausgewählte Produkte, die teilweise exklusiv rabattiert sind, passende Zubehörartikel und Zusatzservices werden am 18. und 25. September ab 19:00 Uhr live auf Sport1 sowie anschließend als Livestream auf Brandsome.com und weiteren digitalen und sozialen Plattformen präsentiert.

"Mit dem crossmedialen Live-Shopping-Angebot von Sport1 testen wir einen spannenden Vertriebskanal, den wir eng mit unseren vorhandenen Kanälen verbinden können und steigern damit unsere Reichweite", erklärt Timo Emmert, Managing Director MediaMarktSaturn E-Commerce GmbH. "Auch erhalten die Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit, über unseren Webshop oder unsere Hotline direkt mit uns oder den geschulten Moderatoren während der Live-Show zu interagieren, Fragen zu stellen und sich beraten zu lassen. Als Teil unserer Omnichannel-Strategie bieten wir unseren Kundinnen und Kunden damit eine weitere Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten und den für sie bequemsten Weg zu uns zu finden."

Nach den Pilotsendungen folgt die Evaluation

Das Pilotprojekt für das interaktive Live-Shopping-Format ist zunächst auf zwei Sendungen am 18. und 25. September live auf Sport1 ausgelegt und wird anschließend evaluiert. Im Free-TV stehen nach den Erstausstrahlungen noch weitere Wiederholungen auf dem Programm und die Sendungen werden zudem im Livestream auf Brandsome.com sowie im Nachgang als Video on Demand (VoD) auf Sport1.de und in der Sport1 App ausgestrahlt. Im Livestream auf Brandsome.com haben die Zuschauerinnen und Zuschauer zusätzlich die Möglichkeit, mit den Moderatoren in einem interaktiven Live-Chat zu interagieren und Fragen zu stellen. Hierfür bekommen die Moderatoren im Vorfeld entsprechendes Produkt- und Servicewissen durch MediaMarktSaturn vermittelt.

Matthias Reichert, CCO und Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH, freut sich über die Zusammenarbeit mit dem Retailer: "Nach dem Start von Brandsome vor wenigen Wochen und Format-Umsetzungen für die ersten Kunden gewinnen wir mit MediaMarktSaturn eine europäische Top Brand für unser neues Live-Shopping-Angebot. Mit seiner starken Positionierung im Bereich Consumer Electronics passt das Unternehmen mit seinen Produkten und Dienstleistungen hervorragend zu diesem innovativen und interaktiven Shopping-Format. Wir danken dem Team von MediaMarktSaturn für ihr Vertrauen in unsere neue Welt des Live-Shoppings und freuen uns darauf, das Thema Live-Shopping mit MediaMarktSaturn neu zu interpretieren."