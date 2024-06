Die Verbundgruppe ElectronicPartner hat Grund zum Feiern: Am 18. Juni 2024 eröffnete Medimax Franchisepartner Ralf Gassner im ehemaligen Kaufland-Center in Goch, einer Stadt des Kreises Kleve, seinen vierten Markt. "Wir freuen uns sehr, dass er dieses Mammutprojekt so erfolgreich umgesetzt hat, und gratulieren ihm ganz herzlich zum Ausbau seines Unternehmens", erklärt ElectronicPartner Vorstand Friedrich Sobol, zuständig für die Marke Medimax.

Ralf Gassner war lange Zeit Leiter der Sparte Consumer Electronics innerhalb der Verbundgruppe ElectronicPartner. Im Jahr 2021 ging er den Schritt in die Selbstständigkeit und übernahm mit Oberhausen, Dinslaken und Dortmund gleich drei Medimax Märkte im Ruhrgebiet. "Den Traum von der beruflichen Selbstständigkeit hatte ich schon immer und als die Medimax Qualitätsoffensive inklusive Privatisierung angekündigt wurde, habe ich diese Chance genutzt", erklärt er und ergänzt: "Wichtig ist mir, das Verkaufserlebnis der Kundinnen und Kunden so attraktiv und interessant wie möglich zu gestalten." Aus diesem Grund hat er die letzten drei Jahre kontinuierlich in seine Märkte investiert - zuletzt in Dortmund mit einem großen Umbau inklusive neuer Küchenwelt.

Neues Leben im ehemaligen Kaufland-Center

Mit der Neueröffnung bringt Ralf Gassner nun auch nach Goch "Mehr Mensch. Mehr Technik." - wie das Motto von Medimax verspricht. "Tatsächlich handelt es sich um eine 'Rückkehr' an altbekannte Stelle", erklärt Friedrich Sobol. Im Zuge der Privatisierung der Marke Medimax hatte ElectronicPartner den Markt im September 2020 an einen selbstständigen Elektrofachhändler übergeben. Dieser führte den Standort zunächst unter eigenem Namen weiter. Da das ehemalige Kaufland-Center jedoch stark renovierungsbedürftig war und die Kundschaft allmählich ausblieb, zogen immer mehr Mieter aus, weshalb ein großer Leerstand herrschte - bis jetzt: Das Center wurde inklusive Fassade sowie Flächen modernisiert und auch Medimax erstrahlt in neuem Glanz.

Ralf Gassner, sein Filialgeschäftsführer Marco Incantalupo und ihr Team präsentieren nun auf rund 1.000 Quadratmetern Verkaufsfläche die neuesten Trends in Sachen Haushalts- und Unterhaltungselektronik, IT/Multimedia und Telekommunikation. Ein starker Fokus liegt auf Einbaugeräten wie Backöfen und Kühlschränken sowie weiteren Elektrogroßgeräten, beispielsweise Waschmaschinen und Trocknern. Zum Pre-Opening des neuen Fachmarktes am 17. Juni 2024 waren Vertreterinnen und Vertreter aus der ElectronicPartner Zentrale angereist, um persönlich zu gratulieren - unter anderem ElectronicPartner Vorstand Volker Marmetschke, Medimax Vertriebsleiter Sebastian Wildenberg und Jochen Cramer, Leiter Gesamteinkauf bei ElectronicPartner. "Ralf Gassner hat den Standort optimal und vor allem zukunftsweisend aufgestellt. Wir wünschen ihm weiterhin viel Erfolg für die Umsetzung seiner stets ambitionierten Ziele als Unternehmer und sind schon jetzt gespannt auf die kommenden Projekte!", fasst Sebastian Wildenberg zusammen.