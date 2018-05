Zum elften Mal wurden in München die Shop Usability Awards verliehen. In der Kategorie Elektronik und Software ging die Auszeichnung in diesem Jahr an den Onlineshop der Fachhandelsmarke Medimax. Auf den Plätzen zwei und drei landeten die Spezialanbieter Beamershop24 und ARS24 (Auto-Radio-Shop). Der Shop Usability Award ist einer der bekanntesten E-Commerce-Auszeichnungen in Deutschland und erhält jährlich über 500 Bewerbungen. Im Fokus stehen dabei die "Macher" von Onlineshops, die mit Kreativität und Engagement für ein nutzerfreundliches Einkaufserlebnis sorgen.

Das Urteil der Jury zum Kategoriesieg: Medimax.de verbinde die Vorteile fachkompetenter Märkte mit komfortablen Bestell- und Reservierungsmöglichkeiten sowie vielfältigen Zahlungsoptionen eines modernen Onlineshops. Außerdem lade die Plattform durch Themenwelten und Produkttests kontinuierlich zur Interaktion ein.

Medimax will Onlineshop weiter ausbauen

"Wir freuen uns sehr über diese renommierte Auszeichnung - sie ist eine tolle Bestätigung für den Einsatz des gesamten Teams, das hinter Medimax.de steht. Sie unterstreicht außerdem, wie gut Shop und stationärer Handel als Omnichannel-Ansatz ineinandergreifen - auch dank dem Einsatz der Märkte", so Frank Kretzschmar, Vorstand Medimax. Der von Media-Saturn zu der Fachmarktkette gestoßene Manager hatte das zentral geführte Online-Geschäft in den letzten eineinhalb Jahren kräftig ausgebaut.

"Der Award ist für Medimax ein Ansporn den Onlineshop weiterzuentwickeln. Navigation, Optik und Kommunikation stehen laufend auf dem Prüfstand, damit die Website wichtige Kontaktpunkte zwischen Kunden und den rund 130 Märkten schafft", so Kretzschmar.

Auch interessant: Medimax verspricht Geld zurück für jeden elften TV