Wie die Verbundgruppe Electronic Partner (EP) berichtet, tritt Klaus Lahrmann zum 20. November 2017 die Position des Geschäftsführenden Direktors bei der Medimax Zentrale Electronic SE an. Er berichtet in dieser Funktion an Frank Kretzschmar, Vorstand Medimax. Lahrmann übernimmt seine Aufgabe nach einer Einarbeitungsphase im Unternehmen von EP-Vorstand Karl Trautmann, der diese zusätzlich zu seinen Vorstandsaufgaben für die Verbundgruppe kommissarisch verantwortet hat.

Klaus Lahrmann bringt für seine Aufgabe 27 Jahre Branchenerfahrung mit, die er sowohl im Handel als auch auf Seiten der Industrie gesammelt hat. Dazu zählt insbesondere seine Zeit als General Manager Central West bei Sony sowie als Managing Director Euronics International. Zuletzt war der 55-Jährige als CEO und CPO der Imtron GmbH tätig.

Medimax befindet sich in der Neuausrichtung

"Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Klaus Lahrmann", erklärt Medimax-Chef Frank Kretzschmar. "Wir haben bei Medimax im laufenden Jahr einen übergreifenden Veränderungsprozess in Gang gesetzt, der bereits erste gute Erfolge zeigt. Klaus Lahrmann ist für unseren weiteren Weg mit seinen umfassenden Erfahrungen eine wichtige Bereicherung."

Nach stagnierenden Umsätzen im vergangenen Jahr startete Medimax unter der neuen Führung in diesem Jahr einen Prozess der Neuausrichtung. Zuletzt hatte die Elektromarktkette mit Gerüchten über einen Zusammenarbeit mit der EP-Minderheitsbeteiligung Notebooksbilliger.de für Aufsehen gesorgt. Details zu der Kooperation wurden bislang noch nicht bestätigt. (mh)