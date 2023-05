Seit 25 Jahren ist Domestic & General (D&G) verlässlicher Partner der Elektronikfachmarktlinie Medimax: Mit seinen kundenorientierten und leistungsstarken Garantieversicherungen fördert D&G die Kundenbindung bei Medimax und steigert die Erträge der Fachmärkte. "Was vor vielen Jahren mit der Zusammenarbeit mit einer Handvoll Märkte begonnen hat, ist inzwischen eine langjährige, erfolgreiche Partnerschaft mit der auf die Bedürfnisse der Medimax-Kunden abgestimmten Maxigarantie", erklärt Diana Junghanns, Vertriebsdirektorin Retail+ bei Domestic & General. "Unsere Produkte passen perfekt zum beratungsstarken und serviceorientierten Elektro-Fachmarkt. Insbesondre unsere monatlich zahlbare Maxigarantie für stationäre und mobile Geräte wissen die Medimax-Kunden sehr zu schätzen."

In enger Absprache mit Medimax hat D&G eine zum Unternehmen passende Produkt-Range entwickelt, bei der Medimax-Kundinnen und -Kunden von den Garantieversicherungen profitieren. Diese reicht von Klein- bis Großgeräten und beinhaltet auch exklusive Multiplan-Produkte für Küchengeräte. "Uns überzeugt seit jeher dabei nicht nur die hohe Qualität der angebotenen Geräteversicherungen, sondern auch der Nachhaltigkeitsgedanke, der den Garantieversicherungen zugrunde liegt", erklärt Friedrich Sobol, Vorstand bei ElectronicPartner und zuständig für die Marke Medimax.

Fachhändler profitieren doppelt

Über D&G können die Fachmärkte ihren Kundinnen und Kunden Rundum-sorglos-Pakete bieten, die vor hohen Reparaturkosten während und nach Ablauf der Herstellergarantie schützen: D&G bietet einen für Endverbraucherinnen und -verbraucher kostenfreien Reparaturservice nach Ablauf der Herstellergarantie. Im Fall, dass ein Gerät nicht mehr repariert werden kann, erhalten die Kunden ein neues oder neuwertiges Gerät gleicher Art und Güte, welches D&G vom Fachmarkt erwirbt. "Neben attraktiven Erlösen aus dem Zusatzgeschäft mit der Garantie erhalten wir somit auch Erträge aus dem Geräteersatz", stellt Medimax Franchisepartner Marco Suchomski fest. "Das steigert also nicht nur unsere Umsätze, gleichzeitig binden wir unsere Kunden enger an uns. Die Partnerschaft mit Domestic & General möchten wir daher auf keinen Fall missen."

Mit Domestic & General hat Medimax einen Partner an seiner Seite, der bereits vor 111 Jahren gegründet wurde und heute mit rund 23 Millionen versicherten Geräten Marktführer in Europa ist. "Wir freuen uns sehr, dass Medimax nun schon seit 25 Jahren sein Vertrauen in uns setzt", erklärt Diana Junghanns. "Das ist fast so lange, wie es das Unternehmen gibt, denn Medimax feiert in diesem Jahr seinen 35. Geburtstag. Dazu gratulieren wir natürlich sehr herzlich."