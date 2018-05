Für Fußballprofis ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, einen Elfmeter zu verwandeln. Medimax bietet seinen Kunden zur Fußball-WM ebenfalls die Möglichkeit eines Volltreffers: Für jeden elften verkauften Fernseher erstattet die zu EP gehörende Elektromarktkette den Kaufpreis zurück - Voraussetzung ist die Teilnahme an der bundesweiten Aktion "Jeder 11. TV Geld zurück".

Wer vom 4. bis 10. Mai 2018 in einem der rund 130 Märkte ein TV-Gerät kauft, kann seine Rechnung im gleichen Zeitraum auf aktion.medimax.de hochladen. Das gilt auch für alle TV-Käufe im Medimax Onlineshop in der verkürzten Zeitspanne vom 4. bis 8. Mai. Mit etwas Glück erhält der Teilnehmer sein Geld zurück, denn jeder elfte bis zum 10. Mai hochgeladene Beleg gewinnt. Genaue Informationen und Bedingungen finden Kunden ab Aktionsstart im Netz.

30-jähriges Markenjubiläum

Das Gewinnspiel ist Teil des 30jährigen Marken-Jubiläums von Medimax. Unter dem Motto "Wir feiern Medimaximal!" läuft 2018 eine deutschlandweite Kampagne samt Preisangeboten, kanalübergreifenden Werbemaßnahmen und vielen Aktionen. "Die Meisterschaft in unserem Jubiläumsjahr ist ein perfekter Grund, mit unseren Kunden weiter zu feiern und sie mit einem tollen Highlight zu überraschen", freut sich Medimax Vorstand Frank Kretzschmar.

Der ehemalige Metro-Manager steht seit Oktober 2016 an der Spitze von Medimax und organisiert die Neuausrichtung des Retailers. Nach seinem Antritt hatte Kretzschmar eine umfangreiche To-do-Liste präsentiert, die danach konsequent in Angriff genommen wurde. Neben organisatorischen Neuerungen zählte dazu auch die Stärkung des zentral geführten Onlinegeschäfts der Fachmarktkette: Bereits im Sommer 2017 habe man im Medimax-Webshop Tagesumsätze von 100.000 Euro erzielen können und am vierten Freitag des Monats November 2017 erstmals die Schwelle von 500.000 Euro an einem Tag erreicht, berichtete Kretzschmar beim EP-Branchentreff 2018. Von der Online-Dynamik profitiere auch das stationäre Geschäft in den Medimax-Märkten. (rw)

