Electronic Partner (EP) ist seit über 80 Jahren in Düsseldorf verwurzelt und pflegt eine lange Tradition als Ausbildungsbetrieb. Das Unternehmen wurde bereits mehrfach von der IHK für sein Engagement ausgezeichnet. Deshalb ist es der Inhaberfamilie Haubrich gerade jetzt wichtig, der eigenen Verantwortung nachzukommen und so nicht nur jungen Menschen aus der Region den Berufseinstieg zu ermöglichen, sondern auch aktiv gegen den befürchteten Fachkräftemangel vorzugehen.

Die Verbundgruppe hatte bereits Anfang des Jahres geplant, eine größere Anzahl Auszubildender einzustellen. Die darauffolgenden Monate waren hart, aber dank eines effektiven Krisenmanagements und dem engagierten Einsatz aller Beteiligten konnte sich das Unternehmen erfolgreich und ohne finanzielle Unterstützung der Herausforderung stellen.

"Wir haben uns bewusst entschieden, jetzt nicht stehen zu bleiben oder einen Gang zurückzuschalten. Wir wollen weiter aktiv in die Zukunft unseres Betriebs und in die der Handelslandschaft investieren. Dabei jungen Menschen eine Perspektive in unsicheren Zeiten zu geben, ist eine absolute Win-Win-Situation", erläutert Friedrich Sobol.

Medimax: Ausbildung trotz Restrukturierung

Mit seiner Aussage bezieht sich Sobol, EP-Vorstand und Geschäftsführer von Medimax, sowohl auf die Auszubildenden der Standorte Düsseldorf und Augsburg als auch die Berufsstarter in den rund 100 Fachmärkten deutschlandweit. "Wir befinden uns bei Medimax mitten in der Restrukturierung zum Franchisebetrieb. Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht der Auswirkungen der Pandemiebekämpfung, freuen wir uns ganz besonders auf 40 neue Azubis, die frischen Wind in unsere Teams bringen", bekennt der Vorstand.

Daneben läuft auch das Stipendiaten Programm von Electronic Partner aktiv weiter. Zum Beginn des kommenden Wintersemesters sollen zwölf Studierende der Heinrich-Heine-Universität und der Hochschule Düsseldorf eine langfristige Förderung erhalten.