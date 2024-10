Jüngste Studien haben gezeigt, dass IT-Security und Datensicherheit bei kleinen und mittelgroßen Unternehmen (KMU) höchste Priorität genießen. Wenn diese Firmen ihre digitale Agilität verbessern wollen, müssen sie sich verstärkt mit dem Thema "Cybersicherheit" auseinandersetzen - insbesondere angesichts neuer Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI). Weil diese Mittelständler im Tagesgeschäft stark gefordert sind, benötigen sie immer mehr Unterstützung bei der Bewältigung der komplexen Herausforderungen.

Dies bietet Systemintegratoren die Gelegenheit, mit mehr Cybersicherheit bei ihren Kunden zu punkten, indem sie sie in eine bessere Lage im Vergleich zu ihren Wettbewerbern versetzen. Dafür müssen sie aber bei den "Security First"-Strategien ihrer Kunden eine Führungsrolle einnehmen. Es geht nicht nur darum, die Sicherheit der genutzten Produkte zu verbessern. Vielmehr gilt es, den Kunden die Erkenntnis zu vermitteln, dass sie die Verantwortung für ihre Cybersicherheit selbst übernehmen und so ihre Widerstandsfähigkeit (Resilienz) verbessern müssen, damit sie in einer digitalen Wirtschaft erfolgreich sein können.

Vertrauen schaffen durch aktive Unterstützung

Cybersicherheit kann sehr komplex sein, und KMU suchen dringend nach technischen Lösungen und fachkundiger Beratung, um diese Herausforderungen zu meistern. Dies bietet Technologieanbietern und Resellern eine nicht zu verachtende Wachstumschance, da sie ihre Kunden bei allen Aspekten des Cyber-Risikomanagements unterstützen können - von der Entwicklung und Integration bis hin zur laufenden Wartung und Support.

Indem sie als vertrauenswürdige Berater ("Trusted Advisors") fungieren, also eine aktive Rolle bei der Förderung sicherer Lösungen spielen, Best Practices vermitteln und ihre Kunden damit entlasten, können IT-Dienstleister die Risiken bei ihren Kunden mindern, mehr Vertrauen zu ihnen aufbauen und engere Beziehungen mit ihnen pflegen.

Hohe Sicherheitslevels müssen ständig aufrechterhalten werden

Cybersicherheitsvorfälle und Security-Verstöße sind sehr häufig darauf zurückzuführen, dass die Grundlagen missachtet wurden. Scheinbar einfache, aber wichtige Basismaßnahmen reduzieren das Risiko erheblich. Dennoch haben viele KMU immer noch Schwierigkeiten, die Grundlagen effektiv umzusetzen. Durch die Unterstützung bei der Umsetzung können Reseller und Integratoren ihren Kunden einen großen Mehrwert bieten.

Beispielsweise verfügen viele KMU nicht über das Wissen oder die Erfahrung, um Drittanbieter effektiv zu bewerten und Anbieter auszuwählen, die ihren Sicherheitsanforderungen entsprechen. Channel-Partner können ihren Kunden helfen, individuelle Cyberisiken besser zu verstehen und Anbieter empfehlen, die den Anforderungen entsprechen.

Mangelhafte Implementierung oder nicht ausreichende Integration von Systemen in die Umgebung der Kunden sind weitere Gründe für Schwachstellen in der Cybersicherheit. Umgekehrt ist es immer effizienter, Sicherheit bereits bei der Einführung neuer Technologien mitzuberücksichtigen, als sie erst später nachzurüsten. Beispielsweise muss sichergestellt werden, dass für neue Software die richtigen Sicherheitspatches vorhanden sind, oder dass der Benutzerzugang in die bestehende Single-Sign-On-Lösung eines Kunden mit standardmäßig aktivierter Multi-Faktor-Authentifizierung integriert wurde.

Und wenn doch einmal etwas schiefgegangen ist - im Falle eines Cyberangriffs können IT-Dienstleister eine wichtige Rolle bei der Wiederherstellung der Daten und Systeme ihrer Kunden spielen.

Nutzung der Cloud für Skaleneffekte

KMU verfügen oft nicht über die Kapazitäten oder das Fachwissen, um alle Aspekte der digitalen Sicherheit kontinuierlich zu überwachen, Anomalien oder potenzielle Angriffe zu erkennen und darauf zu reagieren. Channel-Unternehmen können ihre Kunden bei der Umsetzung eines hochwirksamen Cybersicherheitsansatzes unterstützen, indem sie eine Cloud-First-Strategie verfolgen. Moderne Cloud-Dienste bieten bedeutende Skaleneffekte und verbesserte Sicherheitsfunktionen, die für KMU sonst unerschwinglich wären. Durch die Nutzung der Cloud können Kunden viele Cybersicherheitsaufgaben auslagern, zum Beispiel Patches und Sicherheitsupdates, Sicherheitsüberwachung und Datensicherung.

Die Cloud ist der schnellste und effizienteste Weg, um KMU in Sachen Cybersicherheit zu entlasten. Die meisten Software-as-a-Servic-Produkte profitieren bereits von der Rund-um-die-Uhr-Sicherheit von Hyperscale-Cloud-Anbietern wie AWS, Microsoft Azure oder Google. Diese investieren in großem Umfang in Sicherheit und nennen einige der größten und erfahrensten Sicherheitsteams ihr Eigen.

Gut ausgebildete Reseller können dazu beitragen, dass diese Lösungen so sicher wie möglich eingesetzt werden, indem sie sicherstellen, dass sie von Anfang an richtig konfiguriert sind. Außerdem können sie KMU dabei helfen, die verfügbaren Sicherheitsfunktionen optimal zu nutzen. In einem Cloud-Modell mit "geteilter Sicherheit" kann dies bedeuten, dass KMU lediglich sicherstellen müssen, dass sie Benutzerkonten und Berechtigungen verwalten, während der Rest von den IT-Dienstleistern übernommen wird.

Maßgeschneiderte Schulungen

Ein weiterer Bereich, in dem Systemintegratoren ihren Kunden einen Mehrwert bieten können, ist die Schulung der Mitarbeiter in und ihre Sensibilisierung für Cybersicherheitsthemen. Untersuchungen zeigen, dass dies ganz oben auf der Liste der Beratungsleistungen steht, die KMU von ihren Technologieanbietern fordern.

Glücklicherweise sitzen Systemhäuser an der Schnittstelle zwischen den Kunden und den Security-Herstellern, beziehungsweise den von ihnen angebotenen Technologien, sodass sie diese Technologien für ihre Kunden passend einsetzen können.

Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen im Bereich Cybersicherheit können ein breites Themenspektrum abdecken. Dazu gehören technische Schulungen für IT-Administratoren, allgemeine Schulungen für Mitarbeiter zur Erkennung von Phishing-E-Mails und anderen gängigen Bedrohungen sowie spezielle Schulungen für Führungskräfte zum Krisen- und Risikomanagement im Bereich der Cybersicherheit.

Darüber hinaus können Kunden in der sicheren Implementierung und Verwaltung von Softwarelösungen geschult werden. Reseller und Integratoren können ihr fundiertes Wissen über ihre Kunden nutzen, um Schulungsmaterialien zu identifizieren und zu entwickeln, die am besten zu den Organisationen und Arbeitskulturen ihrer Kunden passen.

Kunden bleiben ständig bedroht

Weil KMU sich verstärkt um digitale Agilität bemühen, führen sie ständig neue Technologien ein, die verschiedene Cybersicherheitsrisiken mit sich bringen können. Obwohl sich diese Mittelständler wissen, dass sie ihre Sicherheitsmaßnahmen stets verbessern und unter Umständen neue Lösungen einführen müssen, fehlt es ihnen häufig an Zeit, Fachwissen und Ressourcen, um sich auf die Belange der Cybersicherheit zu konzentrieren.

Hier können Systemintegratoren zum Zug kommen und sich vom rein technischen Reseller hin zu einem vertrauenswürdigen Berater ("Trusted Advisor") wandeln. Sie können eine wichtige Rolle dabei spielen, das Thema Cybersicherheit für ihre Kunden zu entmystifizieren, es ihnen zugänglicher und verständlicher zu machen und sie dann dabei zu unterstützen, dieses Verständnis durch praktische Maßnahmen in die Tat umzusetzen.

Auf diese Weise versetzen Vertriebspartner kleine und mittlere Unternehmen in die Lage, ihre Sicherheit selbst in die Hand zu nehmen und ihre Widerstandsfähigkeit in der digitalen Wirtschaft zu verbessern. Gleichzeitig bauen diese Systemintegragroren stärkere und zuverlässigere Beziehungen zu ihren Kunden auf.



