Vorweihnachtliche Stimmung beim saarländischen Systemhaus Krämer IT samt dem Monitoring-Ableger Servereye: "Ehrlichkeit ist das Wichtigste, das es gibt. Deshalb starten wir jetzt die Ehrlichkeitsoffensive bei Krämer IT", verkündet Systemhauschef Michael Krämer.

Was dann passiert, könnt Ihr im brandaktuellen Video Eppelbornern sehen. Jedenfalls läuft so einiges aus dem Ruder, was die Führungsriege zum Schluss kommen lässt: "Die Sch… müssen wir abbrechen!"

Doch trotzdem lautet die versöhnliche Weihnachtsbotschaft von Michael Krämer an Kunden, Freunde und Partner: "Ehrlichkeit ist ein wichtiges Gut. Lasst uns ehrlich, offen und auf Augenhöhe miteinander arbeiten!"

