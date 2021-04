Gemäß der International Computer and Information Literacy Study (ICILS) gingen 2018 nur 26,2 Prozent der Achtklässler in Deutschland auf eine Schule, an der sowohl für sie als auch für die Lehrer ein WLAN-Zugang verfügbar war. Zum Vergleich: In Dänemark, dem Land mit den höchsten Computer-Kompetenz der Schüler weltweit, sind es 100 Prozent. In der Politik ist dieses Defizit schon vor geraumer Zeit angekommen und man hat mit dem DigitalPakt ein umfangreiches Förderprogramm aufgelegt. Doch die bereitgestellten Mittel wurden zunächst nur sehr schleppend abgerufen. Erst nach Ausbruch der Corona-Pandemie wendete sich das Blatt. Waren es bis zum 30 Juni 2020 nur zehn Millionen Euro, so wurden bis zum 31. Dezember 2020 bereits knapp 1,4 Milliarden Euro abgerufen, also 20 Prozent des Gesamtbudgets von rund sieben Milliarden Euro.

Extraförderung für Geräte und Administration

Das ist zwar eine erfreuliche Steigerung, aber die Zahlen zeigen auch, dass noch 80 Prozent der Fördermittel auf eine entsprechende Verwendung warten. Diese "Verwendung" umfasst alles was zur Digitalisierung erforderlich ist: Vom Breitbandkabel über Netz-Infrastruktur, geeigneter Verwaltungs- und Management-Software bis hin zu Cloud-basierten Bildungs-Anwendungen. So heißt es auf der Webseite der ständigen Kultusminister-Konferenz: "In der durch die Corona-Pandemie bedingten Ausnahmesituation haben Bund und Länder Zusatzvereinbarungen zur bestehenden Förderrichtlinie getroffen. Die Länder werden zusätzlich durch ein Sofortprogramm für Schülerendgeräte, eine Vereinbarung zur Förderung der Administration schulischer IT und durch das Programm Leihgeräte für Lehrkräfte unterstützt."

Business-Chancen für den Channel

Dieses Zusatzprogramm bietet für den Channel viele lukrative Geschäfts-Möglichkeiten. Das liegt einerseits daran, dass die verantwortlichen Schulträger, also die Länder, Städte und Gemeinden, im Allgemeinen einen lokalen Support bevorzugen, der mit den jeweils unterschiedlichen Situationen und Möglichkeiten der Schuleinrichtungen vertraut ist, der andererseits aber auch die erforderliche hohe Fach- und Sach-Kompetenz aufweisen kann. Wer hier konkrete schulgerechte Angebote vorweisen kann, trifft auf offene Türen und Ohren.

Ein solches Angebot könnte beispielsweise KACE sein, also die Unified Endpoint Management-Lösung (UEM) von Quest. Damit lassen sich hunderte oder gar tausende an Endgeräten einfach und zuverlässig verwalten - und zwar alle erdenklichen Endgeräte: PCs, Macs, iOS-, Android-Systeme, UNIX/LINUX-Geräte sowie IoT-Sensoren. Damit ist auch BYOD voll abgedeckt. Moderne UEM-Versionen adressieren aber nicht nur die Verwaltung mit Remote-Installationen und -Patching, sondern auch die Sicherheit, die Zugangsregelung und den Datenschutz.

Die Rundum-Sorglos-UEM-Lösung

Die aktuelle KACE-Version ist 11.0 und zu dessen Leistungsumfang gehören unter anderem virtuelle Appliances für die Betriebssystembereitstellung (SDA), für die Verwaltung (SMA), eine Mobilgeräte-Verwaltung, die Benutzerprofilverwaltung Desktop-Authority und der Privilege-Manager. Damit lassen sich alle Funktionen einer einfachen und wirksamen Endgeräte-Kontrolle mit wenigen Klicks ausführen. Hierzu gehören insbesondere:

Zentralisierte Systemverwaltung sowie Transparenz und Kontrolle mit einer einzelnen Ansicht von allen verfügbaren Assets

Effiziente Verwaltung der Endgeräteumgebung und des Lebenszyklus, weniger Komplexität dank automatisierter Abläufe

Schutz der Endgeräte, das heißt, minimales Risiko, volle Einhaltung aller Datenschutzvorschriften und der Lizenzbedingungen

KACE kann sowohl als Managed Service aus der Cloud, als auch On-Premis genutzt werden.

Aber es gibt einen Haken...

Allein über Produkte und Standard-Services werden sich die Türen bei den Schulträgern aber nicht so einfach öffnen lassen, denn es gibt Hinweise darauf, was die Ursachen für die bislang schleppende Nutzung der Fördergelder ist. Um an die Mittel zu kommen, müssen die Schulträger Konzepte erstellen, in denen sie darlegen, wie sie ihre Digitalisierungspläne umsetzen wollen. "Das ist auch sehr klug", sagt Sarah Henkelmann, Sprecherin des Netzwerks Digitale Bildung. "Stellen Sie sich vor, Sie wollen ein Haus bauen und fangen einfach an. Das würde niemand ohne einen Plan machen", so Henkelmann weiter. Für die Channel-Unternehmen bedeutet das, dass sie ihre Angebote mit qualifizierten Beratungsleistungen koppeln müssen. Knapp gesagt: "Wer den Schulträgern das Konzept schreiben kann - oder zumindest dabei Hilfestellung anbietet - hat die besten Chancen.