Das ließ sich der langjährige Also-Lenker Gustavo-Möller-Hergt dann doch nicht nehmen: Bei der Neuauflage der Hausmesse Channel Trends + Visions (CTV) nutzte der ehemalige und CEO und jetzige Verwaltungsratspräsident die Bühne, seine Sicht der Branche darzustellen, auch wenn er damit kokettiert, dass er "null von IT" verstehe, da er aus der Braubranche komme. Möller-Hergt war einst Top-Manager bei Warsteiner.

Möller-Hergt bekräftigt in seiner Keynote die immensen Geschäftschancen durch Künstliche Intelligenz: "Hier öffnet sich eine neue Tür und das Potenzial ist unendlich", meint er. Im Gegensatz zu früher gebe es nun eine andere Situation, bei der schrittweise immer neues Business entstehe. Früher seine Veränderungen eher "von der einen Tasche in die andere Tasche" gegangen. Die jüngsten KI-Entwicklungen bedeute für ihn auch eine "Demokratisierung". Wo vormals nur große Player die Möglichkeit hatten, auf Unterstützung durch Künstliche Intelligenz zuzugreifen, sei dies nun für jeden greifbar. Der Also-Präsident warnt aber auch vor den Folgen von ungebremsten KI-Einsatz. "Wir brauchen eine Regulierung, sonst wir es gefährlich", glaubt er.

Sein Wechsel vom CEO auf den Posten des Verwaltungsratspräsidenten nutzt Möller-Hergt auch zum Dank an seine Mannschaft. "Die Menschen, die das fortführen, sind tolle Mitarbeiter", betont er. "Es war ein Privileg, die letzten 14 Jahren mit ihnen zu arbeiten, das schafft niemand allein", bekräftigt der Ex-CEO.

Grundlage bleibt Partner-Ökosystem

Sein Nachfolger im Amt, Wolfgang Krainz unterstreicht in seiner Antrittsrede das Festhalten an der von Möller-Hergt eingeführten "More"-Strategie, bei der auf Basis von Profitabilität und Kapitalstruktur Wachstum entstehen soll. More steht dabei für Maintain, Optimize, Reinvent und Enhance. Krainz hat sich zum Ziel gesetzt, das Wachstum zu beschleunigen. "KI und Cybersecurity werden unser Geschäft besonders stark entwickeln", prognostiziert er. Grundlage bleibe dabei aber weiterhin das Partner-Ökosystem.

So hat auch Mike Rakowski, Chief Customer Officer bei Also Deutschland, ein "unfassbar großes Interesse" der Partner an KI-Themen ausgemacht. Die CTV soll das unterstützen. "Ich hoffe, Sie können die Themen mitnehmen und in neue Geschäfte umsetzen", wendet er sich an die CTV-Besucher.

Positives Fazit der Besucher

Insgesamt konnte Also rund 1.500 Besucher verbuchen. 75 Aussteller hatte in der Halle der Event-Location "The Frame" ihre Stände aufgeschlagen. Zuletzt hatte die CTV vor den Pandemie 2019 als zentrale Veranstaltung stattgefunden. Damals zählte das Unternehmen 4.800 Besucher. Nun kam nicht einmal ein Drittel davon nach Düsseldorf.



Also-CCO Mike Rakowski lässt es sich nicht nehmen, eine der Führungen durch die Ausstellungshalle selbst zu begleiten.

Die neue Messeheimat der CTV ist "The Frame" im Süden Düsseldorfs.

Etwas Wetterpech hatte HP zunächst mit den rollenden Showrooms auf dem Außengelände. Später wurde es aber besser.

In der großen Ausstellungshalle wurden früher Kräne montiert.

Großes Interesse im Auditorium beim Copilot-Vortrag von Microsoft-Modern-Work-Spezialist Niklas Preiß.

CCO Mike Rakowski und CEO Wolfgang Krainz können mit ihrer Neuauflage der CTV zufrieden sein.

Ebenfalls eine starke Verbindung: AVM und ChannelPartner mit Sascha Maass (AVM, Maria Kornhoff (CP), Petra Willikonsky (AVM) und Thomas Jank (CP).

Nach wie vor hat auch der 3D-Druck seinen Platz im Also-Portfolio.

In zahlreichen Vorträgen können sich die Messebesucher wertvolle Informationen holen.

Das Kyocera-Team will näher an den Partnern sein. Dazu bietet die CTV die ideale Gelegenheit.

Für die Demonstration von IOT-Lösungen hat Also Szenarien der Sensorsteuerung aufgebaut.

Um IT-Equipment sicher zu transportieren und zu verwahren, hat Also speziell gesicherte Transportboxen entwickelt.

Ein traditionell eingespieltes Team: Also und HP.

Trotzdem wurde der Neuanfang sehr positiv aufgenommen. Vielen der anwesenden Reseller, Hersteller und Also-Mitarbeitenden fehlte in den letzten Jahren der zentrale Treffpunkt. "Klassentreffen" war das Stichwort zahlreicher Gespräche. Allerdings beklagte der eine oder andere Hersteller die aus seiner Sicht hohen Preise für die Messepräsenz. So waren doch einige namhafte Hersteller nicht präsent oder mit deutlich reduzierten Standflächen im Vergleich zu den Hausmessen vor einigen Jahren. Beim Neustart der CTV überwiegten aber deutlich die positiven Stimmen, die glücklich über ihre Teilnahme am "Klassentreffen" waren.

