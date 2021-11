Mit den IT-Asset-Management-Systemen von Deskcenter können Reseller und Managed Service Provider (MSPs) das gesamte IT-Inventar ihrer Kunden verwalten. ADN bietet diese Software in unterschiedlicher Zusammensetzung zu unterschiedlichen Preisen an.

Vertriebspartner können die Deskcenter Management Suite direkt an ihre Kunden weiterverkaufen oder diese Software selbst nutzen und das IT-Inventar ihrer Kunden remote verwalten - als Managed Service Provider. Die Software von Deskcenter ist nämlich mandantenfähig, so das deren Nutzung unterschiedlichen Kunden zu unterschiedlichen Konditionen angeboten werden kann. Die Abrechnung erfolgt monatlich und die Kosten sind von der Anzahl der gemanagten Assets abhängig. Dabei behält der Kunde selbst stets den Überblick darüber, welches IT-Inventar tatsächlich genutzt wird, und welches er nicht mehr benötigt. So lassen sich auch die Kosten für die Nutzung der Management Suite von Monat zu Monat flexibel anpassen.

Seit 2020 ist ein Betrieb im SaaS-Verfahren (Software as a Service) möglich. Dies Aufgabe übernimmt dann Alpha 2000 am Standort Halle, von wo aus das Systemhaus die Software via Azure den Kunden zur Verfügung stellt.

Zu Beginn des Jahres 2021 hat Deskcenter die eigenen Anstrengungen hin zum Partnervertrieb verstärkt - einerseits durch den Wiedereinstieg des Channel-erfahrenen Managers Christoph Harvey als Vorstand, und im Oktober 2021 durch die Schaffung der Position der COO (Chief Operating Officer), die mit der ebenfalls sehr Channel-affinen Marit Hartung besetzt wurde (ChannelPartner berichtete). Hartung soll auch international den indirekten Vertrieb forcieren.

In diese neue Channel-Strategie passt auch das Distributionsabkommen mit ADN. Hermann Ramacher, geschäftsführender Gesellschafter bei dem Bochumer VAD (Value Added Distributor), begründet seine Entscheidung für Deskcenter: "Diese Lösung verfügt über Alleinstellungsmerkmale mit breiten Einsatz- und Wachstumsmöglichkeiten für den Channel. Für MSPs schafft die Deskcenter Suite die gewünschten Produktivitätsvorteile im täglichen Einsatz. Mit dem Vermarktungsstart der Deskcenter Management Suite bilden wir gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern individuelle IT-Management-Lösungen, die bei Kunden direkt einsatzbar sind. MSPs verschafft diese Software die gewünschten Produktivitätsvorteile im täglichen Einsatz."

"Diese Partnerschaft ist extrem synergetisch , da wir uns perfekt ergänzen", begründet Christoph Harvey seine Entscheidung für ADN. "Mit seinen zertifizierten Experten, einem erstklassigen Schulungszentrum sowie mit seinem werthaltigem Cloud- und Marketingportfolio wird der VAD seine Partner unterstützen, um unsere Lösung bei Kunden zu platzieren", so der Deskcenter-Vorstand weiter.

