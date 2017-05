Doppelt so viele Kunden mit derselben Mannschaft - das ermöglicht hyperintegriertes Netzwerk-Management aus der Cloud. Um diese These geht es in einem Webinar des Channelpartner-Magazins am 31. Mai um 11 Uhr.

Zum einen spricht Elmar Haag, Senior Sales Cloud Specialist bei Lancom Systems, über die technische Seite. Er führt aus, wie man mittels SDN-Technologie LAN, WAN- und WLAN-Verbindungen einfach und schnell bereitstellt. Zum anderen skizziert Haag potenzielle neue Geschäftsmodelle als Managed-Service-Provider mit ihren positiven Folgen für die Kundenbindung.

Die Webinar-Zuschauer können Fragen stellen und sich eine Live-Demonstration der Lancom Management Cloud ansehen. Thomas Hafen vom Channelpartner-Magazin moderiert.

Hier für das Webinar anmelden