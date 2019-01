2001 hat Christian Zimmermann edvXpert als Einzelfirma in Köln gegründet und 2007 in eine GmbH umgewandelt. 2012 kam Christian Kielwein als weiterer Geschäftsführer hinzu. Von Anfang an agierte edvXpert als Hersteller übergreifender Dienstleister und hat sich relativ rasch auf die die Betreuung von kleinen und mittelständischen Unternehmen mit bis zu 200 Mitarbeitern spezialisiert. Zu den vorwiegenden Tätigkeiten der edvXpert GmbH zählen IT-Services in den Bereichen IT-Sicherheit, -Infrastruktur und Cloud-Computing.

"Als branchen- und herstellerunabhängiger IT-Dienstleister kümmern uns um die gesamte IT-Umgebung unserer rund 100 Kunden", sagt Christian Zimmermann. "Dabei betreuen wir Kunden aus verschiedensten Branchen - von Automobilzulieferern, Maklerbüros, Hausverwaltungen über Hotels sowie Arztpraxen - und unterstützen sie bei der Installation, Migration, Überwachung, Wartung und Betreuung ihrer EDV."

Managed Services als die logische Folge von Remote Management

Um sich viele Reisen zu den rund 100 Kunden zu sparen, setzte edvXpert immer öfter auf Fernwartung. Doch mit der Performance der bis Anfang 2018 dazu verwendeten Managed Services-Lösung waren die edvXpert- Geschäftsführer nicht wirklich zufrieden. So mussten mit dem alten System die Workstations bei Kunden einzeln mit neuer Software "gefüttert" oder neu aufgesetzt werden. Das geschah zwar remote, doch es gab keine Mechanismen, diese Aufgabe automatisch an allen PC-Arbeitsplätzen gleichzeitig zu erledigen, und das nahm sehr viel Zeit in Anspruch.

Lesen Sie auch: Das sind die besten Managed Service Provider 2018

Mit dem Lieferanten der vorherigen Lösung waren die Geschäftsführer ebenfalls nicht zufrieden, da der Support sehr schleppend verlief und auch keine verbindliche Zusicherung stattfand, dass die Richtlinien der EU-DSGVO fristgerecht zum 25. Mai 2018 umgesetzt werden könnten. So sahen sich Christian Kielwein und Christian Zimmermann nach einer passenden Alternative um, die der bisherigen Remote-Management-Lösung in nichts nachstehen durfte.

Nach einer umfassenden Analyse des Marktes kamen durch die hohen Anforderungen von so edvXpert an Funktionsumfang, Leistung und Support nur wenige Anbieter in Betracht. "Letztendlich hat uns Avast Business Managed Workplace durch zwei Funktionen überzeugt, die uns andere Lösungen nicht bieten konnten: die Software-Verteilung mit MSI-Paketen und die Möglichkeit einer umfassenden Schwachstellenanalyse des Netzwerks", so edvXpert-Geschäftsführer Christian Kielwein.

Mehr Security bei den Kunden

Und so nutzt das Kölner Systemhaus Avast Business Managed Workplace seit Februar 2018. Mit dieser Lösung kann die edvXpert GmbH Sicherheitsbewertungen unkompliziert und effizient über alle Kundenstandorte hinweg durchführen und Maßnahmen zum Schutz der Kundennetzwerke ergreifen.

Durch den in Avast Business Managed Workplace integrierte Software-Verteilung-Mechanismus mit MSI-Paketen wird die Installation von Workstations beim Kunden vereinfacht und in kürzester Zeit abgewickelt. Der Vorteil: Das Paket muss nur auf einem einzigen PC installiert werden, den Rest erledigt die Lösung von Avast. Mit dem Vorgänger-Remote-Management-System war dies - wie oben erwähnt eben nicht möglich.

"Durch die Software-Verteilung mit MSI-Paketen haben wir unseren Zeitaufwand bei der Installation um mindestens die Hälfte und teilweise sogar um drei Viertel reduziert", sagt Sebastian Kuchenbecker, der für die Implementierung verantwortliche Projektmanager bei dem Systemhaus. "So können wir die Zeit sinnvoller nutzen und uns auf das Wesentliche konzentrieren - auf die Betreuung der IT-Infrastruktur unserer Kunden." Im Prinzip kann nun das Kölner Systemhaus mehr Kunden mit weniger eigenen Mitarbeitern betreuen.

Auch ein Tool zum Schutz der Kundennetzwerke, das sogenannte Site Security Assessment, war ausschlaggebend für die Wahl der Avast-Lösung. Das Werkzeug ermöglicht eine Sicherheitsprüfung für einen oder alle verwalteten Standorte und erkennt Schwachstellen im Netzwerk. Dabei analysiert es verschiedene Sicherheitsaspekte wie den Status der Antiviren-Software sowie Details zur Passwort- oder Patch-Verwaltung.

"Sehr gut gefällt uns daran, dass auch die Sicherheit anderer Geräte wie die von Druckern, Switches und Access Points, die sich im Netzwerk befinden, analysiert und bewertet wird", so Christian Kielwein. "Damit können wir mögliche Gefahren sofort erkennen und beseitigen."

Kostensenkung sofort

Bei der Implementierung der Lösung war den Geschäftsführern besonders wichtig, die Leistungsversprechen ihren Kunden gegenüber jederzeit aufrechterhalten zu können. Hierbei wurden die edvXpert-Manager von Avast-Spezialisten unterstützt.

"Erst liefen bei unseren Kunden beide Lösungen parallel, anschließend haben wir dort die alte Lösung abgeschaltet", erklärt Christian Zimmermann. "Dadurch konnten wir sicherstellen, dass die Systeme unserer Kunden trotz der Umstellung immer unterbrechungsfrei liefen. Innerhalb von nur zwei Wochen haben wir die Systeme all unserer Kunden umgestellt." Der Implementierungsprozess von Managed Workplace bei den edvXpert-Kunden ist nun fast abgeschlossen, einige Kleinigkeiten werden noch angepasst.

"Mit Avast Managed Workplace haben wir eine Lösung gefunden, die alles vereint, was wir uns gewünscht haben: Ein leistungsfähiges Produkt mit einem schnellen, qualifizierten Support sowie einer einfachen und schnellen Implementierung - und das bei niedrigeren Kosten", analysiert Christian Zimmermann. "Im Vergleich zur vorherigen Remote Management-Lösung konnten wir 30 Prozent unserer Kosten einsparen. Der Wechsel hat sich also in jeder Hinsicht gelohnt."

Systemhaus-Mitarbeiter präferieren Avast Managed Workplace

Und nicht nur die zwei Geschäftsführer von edvXpert sind mit der neuen Lösung zufrieden. "Von unseren Mitarbeitern haben wir gehört, dass Avast Business Managed Workplace anderen Lösungen um Lichtjahre voraus ist", resümiert Christian Kielwein.

Und Christian Zimmermann fügt hinzu: "Besonders positiv hervorzuheben ist auch, dass uns die Experten von Avast stets mit Rat und Tat zur Seite stehen. Durch zahlreiche Telefonate, Schulungen unserer Mitarbeiter und die fortwährende Unterstützung über den gesamten Prozess hinweg - von der Bestellung bis hin zur Implementierung - wissen wir, dass wir mit Avast einen Anbieter gefunden haben, auf den wir uns immer verlassen können."

Lesen Sie auch: Avast Business - Die präferierte Lösung für Managed Services