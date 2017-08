Als Kundenbetreuungs-Experte mit viel Digitalerfahrung soll Kuhlbrodt mit Hilfe digitaler Tools und Prozesse die Customer Services bei Payback verbessern. In seiner neuen Rolle als Leiter des Bereichs Customer Care verantwortet er die gesamte Kundenbetreuung Deutschland.

Hierzulande sammeln über 29 Millionen aktive Kunden Payback-Punkte beim Einkaufen. Deshalb genießt die Qualität der Kundenbetreuung bei dem Bonusprogramm-Anbieter eigener Aussage zur Folge höchste Priorität. Christian Kuhlbrodt soll Kunden in Zukunft auf verschiedenen Kanälen schneller und persönlicher ansprechen.

Kuhlbrodt wechselt von der Management-Beratung Mücke, Sturm & Company zum Bonusprogramm-Anbieter. In seiner vorigen Position verantwortete Christian Kuhlbrodt Digitalisierungsprojekte rund um Customer Care in unterschiedlichen Branchen. Darüber hinaus war er als Leiter des Customer Service der Deutsche Telekom Technischer Service GmbH tätig und hat in dieser Funktion den Aufbau und die Steuerung von unterschiedlichen externen Dienstleistern sowie deren Akquisition, Qualifizierung und effiziente Steuerung verantwortet.

Der Diplom-Kulturwirt spricht drei Sprachen und bringt sowohl nationale als auch internationale Projekterfahrung mit.

