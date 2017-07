Immer mehr Kunden verlangen nach Solid State Drives (SSD) auf Flash-Basis. Denn diese SSDs sind um ein Vielfaches schneller, leiser und robuster als herkömmliche rotierende Festplatten. Der geringfügig höhere Preis spielt für die meisten Kunden auch keine Rolle mehr. Einziger Wermutstropfen dabei war bisher die in die Jahre gekommene SATA-Schnittstelle, die die schnellen SSD-Speicher ausbremste.

Dank der "NVMe"-Technologie (Non-Volatile Memory Express) gehört auch dieses Problem der Vergangenheit an. Denn mit dieser Technik ausgestattet kommuniziert das SSD direkt mit dem Prozessor. Dabei werden Transferraten von bis zu 3.500 MB/s erzielt und bis zu 440.000 IOPS (Input/Output Operations Per Second) sind damit möglich.

In dem kostenlosen ChannelPartner-Webinar am Donnerstag den 3. August erfahren Sie ab 11 Uhr:

- wie Sie mit einem NVMe-Speicher neue Datenübertragungsrekorde über SSDs erzielen

- wie Sie Ihre Kunden für die neue Speichertechnologie begeistern

- wie Sie die Einwände Ihrer Kunden gegen NVMe entkräften

- und wie Sie schlussendlich so viele SSDs verkaufen wie noch nie zuvor

Fragen zu NVMe und anderen SSD-Technologien beantwortet live im Webinar der IT-Storage-Experte und Samsung-Trainer Christian Hansen. Moderiert wird das Webinar durch den erfahrenen langjährigen ChannelPartner-Redakteur Dr. Thomas Hafen.

