Der Digital-Education- und Digital-Signage-Spezialist Heinekingmedia hat sich für dieses Jahr viel vorgenommen: "Der Aufbau des Partnernetzwerks ist eines unserer vorrangigen Ziele für 2025", bekräftigt Wilfried Tollet, Chief Sales Officer bei dem niedersächsischen Anbieter. Bisher zählt das Unternehmen, zu dem auch der Sub Brand Bemotive gehört, 17 Partner. "Unser Ziel ist es, in Deutschland eine Partnerlandschaft von rund 120 Partnern zu schaffen", erklärt der Vertriebschef.

Heinekingmedia wurde 2026 gegründet und hat sich seitdem vom Hardware-Hersteller zum Komplettanbieter für innovative Collaboration- und Digital-Signage-Lösungen im Corporate- und Bildungssektor entwickelt. Das Unternehmen sieht sich als End-to-End-Hersteller, der dabei von der Entwicklung bis zur Produktion auf "Made in Germany" setzt. Die Wurzeln liegen im Bildungssektor. Zu den Hauptprodukten in diesem Bereich zählen das Digitale Schwarze Brett und die Digitale Tafel.

Mit den Lösungen der Eigenmarke Bemotive werden branchenübergreifend B2B-Zielgruppen angesprochen. Hier bietet Heinekingmedia Produkte wie das Interactive Whiteboard, das Digital Signage Board sowie KI-gestützte, DSGVO-konforme Software-Lösungen an. "Insgesamt zählen wir mit 11.000 ausgestatteten Schulen sowie 23.000 Live-Systemen im B2B-Bereich zu den Marktführern in Deutschland", berichtet Tollet.

Zur Heinekingmedia-Gruppe gehören außerdem DOOH.eu, deutschlandweites Netzwerk für digitale Außenwerbung mit Zugriff auf 2.000 Standorte, J. Klausner Professional Multimedia, Experte für Medientechnik, AV-Distribution und Systemintegration in Österreich sowie der Softwarepartner Bentimento für den Schulunterricht.

Unterstützung durch Partnerprogramm

Für 2025 hat sich das Unternehmen einen Umsatz von 32 Millionen Euro vorgenommen. Für das Wachstum spielt auch die Ausweitung der Partnerlandschaft eine Rolle. Zusammen mit einem starken Partnernetzwerk will Wilfried Tollet so die aktuell zahlreichen Herausforderungen im deutschen Markt meistern. Die anhaltend hohe Inflation mit ihren Auswirkungen auf die Kaufkraft der Verbraucher beeinträchtigt die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen auch bei Heinekingmedia. Zudem nennt er Probleme in Bezug auf die globalen Lieferketten, regulatorische Anforderungen, hohe Energiekosten sowie den Fachkräftemangel: "All diese Herausforderungen verlangen Unternehmen eine vorausschauende, aktive Strategie und eine hohe Flexibilität ab, um sich an die sich verändernden Bedingungen anzupassen", weiß der Manager.

Neue Partner sollten für Tollet gewisse Voraussetzungen erfüllen: "Bei der Auswahl unser Partner ist es uns generell wichtig, dass diese eine hohe Teamfähigkeit, Agilität sowie sehr gute Kommunikationsfähigkeiten mitbringen und Evaluierungen bzw. Verbesserungsmaßnahmen implementieren können", erläutert Tollet. Darüber hinaus können die Profile der IT/AV- und Bildungspartner je nach spezifischen Anforderungen und Zielen der Zusammenarbeit variieren: "Partner sollten jedoch generell fundiertes Know-how bezüglich der relevanten Technologien, beispielsweise Netzwerke, Softwareentwicklung und Cybersecurity sowie der Implementierung und Verwaltung von IT-Systemen sowie entsprechende, anerkannte Zertifizierungen wie für Cisco, Microsoft oder AWS mitbringen", wünscht sich der Vertriebschef.

Als Gegenleistung gibt es ein lukratives Betätigungsfeld und die Unterstützung durch das Partnerprogramm des Herstellers. Mit dem "Synergy Partner Programm" unterstützt Heinekingmedia soll die Händler beim Erreichen ihrer Wachstumsziele sowie bei der langfristigen Umsatzsteigerung unterstützen. Das Programm bietet finanzielle Vorteile ebenso wie persönliche Betreuung durch die Partner-Manager sowie Networking Events, Auszeichnungen, Zugriff auf Vertriebs- und Marketing-Ressourcen.

Mehr zum Thema:

Channel Excellence Awards 2025: Ausgezeichnete Hersteller und Distributoren

Google Meet Series von Avocor: Systeam zeigt Google-Meet-Hardware

Klein und doch mit Lüfter: Giada DK310 für Digital Signage-Anwendungen