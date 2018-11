Sie als Online-Händler müssen Ihren eigenen Weg finden und die vielen strategischen Fragen rund um Ihren eCommerce individuell beantworten. Von der Automatisierung von Geschäftsabläufen und der Auswahl des geeigneten Shop-Systems über die zielgruppenspezifische Positionierung und Beschreibung der eigenen Produkte bis hin zu effizienten Retourenprozessen: Damit Sie als Webshop-Betrieber angesichts der vielen wichtigen Themen nicht den Überblick verlieren, lesen Sie hier die acht Tipps für die erfolgreiche Umsetzung von E-Commerce-Projekteen:

1. Passen Sie Ihre Prozesse zielführend an

Fragen Sie sich, ob Sie Ihr E-Commerce-Projekt an Ihre etablierten Geschäftsabläufe anpassen sollen? Oder profitieren Sie vielleicht stärker, wenn Sie bestehende Prozesse gezielt in Richtung eines Service-fokussierten Enterprise-Commerce weiterentwickeln? Je mehr Service Sie Ihren Kunden rund um den Bestellprozess bieten möchten, desto sinnvoller ist eine ganzheitliche Neuausrichtung aller Prozesse. In jedem Fall sollte die Vereinfachung der Interaktion zwischen Kunde und Unternehmen stets im Vordergrund stehen.

2. Sorgen Sie für Datensicherheit in Ihrem Shop-System

Die Cyberkriminalität ist im Vergleich zu 2016 erneut angestiegen. Daher ist es wichtiger denn je, dass Sie den Schutzbedarf Ihres Unternehmens ermitteln, bestehende Sicherheitslücken aufdecken und diese schließen. Erstellen Sie eine Sicherheitsanalyse, die Ihnen Antworten auf folgende Fragen liefert: Wie sicher sind Ihre Gebäude, Systeme und Anwendungen sowie Ihre Daten? Wie viel Zeit vergeht vom Moment der Entdeckung eines DDoS-Angriffs bis zum effektiven Schutz Ihres Onlineshops? Bei welchem Ausmaß einer Attacke greifen Ihre bestehenden Schutzmaßnahmen nicht mehr?

3. Wählen Sie ein geeignetes Shop-System aus

Auch bei der Auswahl des richtigen Shop-Systems gibt es einiges zu beachten: Informieren Sie sich, welche urheberrechtlichen Lizenzen an der jeweiligen Software erworben werden müssen, ob und welche Lizenzkosten anfallen, wie zukunftsfähig die Software ist und welche Schnittstellen zu Systemen von Drittanbietern vorhanden sind, zum Beispiel zur Warenwirtschaft, zur Zahlungsabwicklung, zu Logistik-Systemen, Zu zum Kundenservice-Modul, zu Marketing-Tools oder auch zu Verkaufsplattformen wie Amazon und eBay.

4. Versenden Sie kundenspezifische, automatisierte Newsletter

Gerade im Hinblick auf die Neukundengewinnung ist ein spezielles Lead-Management gefragt: Nutzen Sie dafür eine E-Mail-Marketing-Automation-Lösung mit einer Schnittstelle zum Shop-System. So kann die Such- und Kaufhistorie eines Online-Shoppers für die Auswahl von Newsletter-Inhalten genutzt werden.

Je umfassender ein solcher Datenaustausch zwischen Shop- und Marketingsystem erfolgt, desto individueller und passgenauer können Sie Ihre Informationen und Angebote auf die Interessen des Kunden zuschneiden - und Ihre Kunden profitieren von einem konsistenten Einkaufserlebnis.

5. Sorgen Sie für die Auffindbarkeit Ihrer Produkte durch Suchmaschinen

Damit Ihre Produkte in Suchmaschinenergebnissen möglichst weit oben erscheinen, ist es essentiell, übersichtliche Artikellisten zu pflegen. Denn nur mit strukturierten elektronischen Daten stellen Sie sicher, dass ein Produkt in allen Onlineshops identisch dargestellt und von Suchmaschinen gefunden wird. Heutzutage ist das Datenhandling einfach und bequem umsetzbar.

Es gibt dafür Standards, internetbasierte Werkzeuge zur Strukturierung von Daten sowie elektronische Analyse- und Suchprogramme. Entscheidend sind die effiziente Verwaltung und weboptimierte Aufbereitung von Produktdaten.

6. Definieren Sie Ranking-Regeln für die Produktanzeige in Ihrem Online-Shop

Der Kunde sollte stets die Produkte an oberster Stelle angezeigt bekommen, die sowohl zu seinen Vorlieben als auch zum Image und den Verkaufszielen des Onlineshops passen. Von einem Shop, der zum Beispiel Qualitäts-Markenprodukte anbietet, erwartet ein Kunde in der Ergebnisliste seiner Suche vorrangig hochwertige Ware mit positiven Bewertungen.

Ein Händler hingegen, der für seine Niedrigpreise geschätzt wird, gewichtet idealerweise seine günstigsten Artikel mit höchster Relevanz. Auf diese Weise erhöhen Sie Ihre Conversion-Rate, schärfen das Profil Ihres Webshops und steigern den Abverkauf bestimmter Produkte.

7. Achten Sie auf zielgruppenspezifische Produktinformationen

Jede Zielgruppe benötigt spezielle Produktinformationen. Daher ist es von Vorteil, wenn Sie auf entsprechende vorgefertigte Assets im Product Information Management, kurz: PIM-System, zurückgreifen können, die jeweils auf Ihre Zielgruppen und die Nutzerprofile zugeschnitten sind. Das beschleunigt nicht nur Ihren Content-Erstellungsprozess, sondern schont auch Ressourcen und ermöglicht Ihnen eine personalisierte Kommunikation. Zielgruppenspezifisch ausgerichtete, vollständig strukturierte Produktdaten erhöhen die Conversion, minimieren Warenkorb-Abbrüche und reduzieren Retouren.

8. Setzen Sie auf ein effizientes Debitoren-Management

Auch mit den besten Produktinformationen lassen sich Retouren nicht gänzlich vermeiden. Gestalten Sie Ihr Debitorenmanagement daher so effizient wie möglich. Dazu gehören reibungslose Kundentransaktionen und Zahlungsabläufe, eine schnelle Retourenbearbeitung und automatische, zahlungsartenübergreifende Gutschriften. Wenn Sie diese Prozesse optimieren, gehören Zahlungsausfälle der Vergangenheit an und Sie steigern die Kundenzufriedenheit erheblich.

Diese acht Tipps sind ein Auszug aus dem eBook "United E-Commerce Power-Kit - So bleiben Sie fit im Online-Business". (rw)