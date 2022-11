So gibt es ab sofort sechs neue Spezialisierungsmöglichkeiten im Partnerprogramm:

Secure Access Service Edge (SASE): Für Cisco-Partner, die ihre Kunden bei wachsender Menge an Usern, Geräten und SaaS-Anwendungen (Software-as-a-Service) ohne größeren Aufwand diese Kunden dennoch effizient vor Cyberattacken schützen.

Full-Stack Observability (FSO): Hier ist Expertise beim Zusammenfassen Application-Performance-Analysen über den gesamten IT-Stack gefragt. En detail geht es hier um die Integration der Cloud- und Netzwerk-Überwachungslösungen AppDynamics , ThousandEyes , Intersight und Secure Application . FSO soll helfen, Kunden mehr Sicherheit in ihren digitalisierten Landschaften zu bieten.

Für Rüdiger Wölfl, den Channel-Chef bei Cisco Deutschland, machen diese neuen Spezialisierungen in den Bereichen Security, Hybride Cloud und Netzwerküberwachung den Unterschied zum Wettbewerb: "Mit Spezialisierungen können sich unsere Partner aus dem Marktumfeld herausstechen und neue Umsatzfelder erschließen. Wir unterstützen sie dabei nach Kräften."

Immerhin rund 30 Cisco-Partner sind aus Deutschland nach Las Vegas angereist, um sich bereits zwei Tage vor der offiziellen Eröffnung des Partner Summits am 1. November mit der deutschen Geschäftsführung und dem globalen Channel-Management unter der Führung durch Oliver Tuszik über neue Produkte, Strategien und Spezialisierungen intensiv auszutauschen.

Bereits am ersten Tag der Konferenz in Las Vegas hat der Hersteller seine Partner für das Thema "Nachhaltigkeit" sensibilisiert. Immerhin haben mittlerweile weltweit 250 Cisco-Partner die ESS-Zertifizierung (Environmental Sustainability Specialization) erfolgreich absolviert.

